Šobrīd Latvijas klubu basketbolā "VEF Rīga" ir līdera pozīcijā un neviens cits klubs budžeta un spēlētāju piesaistes ziņā nespēj konkurēt ar to, tomēr galvenais treneris Jānis Gailītis reālistiski raugās uz situāciju Eiropas basketbola kontekstā, sakot, ka līdz augstākajam līmenim vēl jāsper ļoti daudzi soļi. Problēmas meklējamas jau vērtībās, kā tiek uzlūkots sports.

Gailītis "VEF Rīga" klubā strādā kopš 2010. gada, bet no 2015. gada ir galvenais treneris. Iemantotā lojalitāte viņam ļauj strādāt brīvāk un parādīt sniegumu, kas, iespējams, ir virs komandas prognozētajām spējām. Arī spēlētāji novērtē trenera darbu, un šajā sezonā viens no basketbolistiem savā līgumā iekļāva punktu, ka viņš var pamest klubu, ja Gailītis tajā vairs nestrādās.

Gailītis pirms Latvijas Basketbola līgas (LBL) pusfināla sērijas ar "Latvijas Universitāti" piekrita sarunai ar portālu "Delfi" un atklāti pauda savus uzskatus par situāciju Latvijas sportā, veicamajiem soļiem līdz Eiropas augstākā līmeņa kluba izveidei, basketbolistu lēmumiem par savu karjeru un tiešo valodu.

Nerunāt caur "krūmiem"





Vasarā sarunā ar Valdi Valteru nepakautrējies nedaudz pakritizēt Kristapu Porziņģi, sakot, ka viņš kādu reizi varētu apciemot Latvijas izlases spēlētājus treniņā un neaiziet vienu vakaru uz kādu no restorāniem. Latvijā zvaigznes mēdz ātri apvainoties par šādiem izteikumiem. Vai pār tevi nevēlās kritikas vilnis?

Tā bija tieša valoda. Pie Valda tā saruna vienmēr ir uz tādas muļķības un realitātes robežas. Tā ir divu džeku saruna. Toreiz mēs savā ziņā uztaisījām tādu kā provokāciju. Man dēlam mājās stāv Kristapa Porziņģa krekls pie sienas, viņš ir viens no mūsu ģimenes piemēriem un elkiem. Man mērķis bija pateikt, lai viņš atnāk pie mums. Es nedomāju, ka Kristaps par to var uz mani apvainoties. Īpaši ņemot vērā to, ko viņš pārdzīvoja Ņujorkā. Tas būtu smieklīgi.

Man kopumā šķiet, ka tieša valoda ikdienā ir diezgan reti sastopama.

Kad es satiekos ar spēlētājiem, viena no pirmajām lietām, ko viņiem saku: "Ir divi varianti. Vai nu es uzreiz teikšu savu taisnību un mēs par to diskutēsim pēc tam, vai arī runāsim caur "krūmiem", lai jūs neaizvainotu. Pirmais ceļš būs trīsreiz ātrāks progresam." Mēs visi esam personības, bet iztiksim bez ievadfrāzēm. Ja ir slikti, tad teikšu, kas ir slikti. Ja ir labi, tad tā arī saku. Ja man nepiekrīt, tad pēc tam varam diskutēt. Ja kāds apvainojas, tas ir normāli, bet pēc dienas viss jau būs kārtībā.

Kā tu skaidro to, ka tomēr sporta zvaigznes mēdz būt "svētās govis"?