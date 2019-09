Argentīnas basketbolisti pieveic favorīti Serbiju un sasniedz Pasaules kausa pusfinālu

Argentīnas basketbola izlase otrdien kļuva par pirmo pusfinālisti Ķīnā notiekošajā Pasaules kausa izcīņā, ceturtdaļfināla cīņā ar rezultātu 97:87(25:23, 29:26, 14:18, 29:20) pārspējot vienu no turnīra favorītiem Serbijas valstsvienību.

Pusfinālā Argentīnas valstsvienības pretinieki būs ASV un Francijas izlašu pāra uzvarētājs.

Argentīnas izlasē lielisku spēli aizvadīja saspēles vadītājs Fakundo Kampaco, kurš guva 18 punktus, izdarīja 12 rezultatīvas piespēles, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un pārtvēra trīs bumbas. Pieredzējušais spēka uzbrucējs Luiss Skola guva 20 punktus, 15 punkti Patrisio Garino, bet Gabriels Deks pievienoja 13 punktus un astoņas atlēkušās bumbas.

Serbijas izlasi no zaudējuma neglāba Bogdana Bogdanoviča 21 gūtais punkts, Nemanja Bjeļica pievienoja 18 punktus, bet Nikola Jokičs izcēlās ar 16 punktiem, 10 atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm.

Argentīnas izlasi spēli iesāka veiksmīgi, izvirzoties vadībā ar 12:4, taču argentīnieši pirmajās četrās minūtēs nopelnīja 12 piezīmes, taču mača turpinājumā no šīs problēmas izdevās izvairīties. Serbijas basketbolistiem šajā mačā kliboja metieni no distances, tāpēc punkti bija jāgūst ar spēku un no tuvākas distances. Pirmo puslaiku Argentīna noslēdza ar piecu punktu pārsvaru – 54:49.

Trešajā ceturtdaļā Serbija joprojām īsti nevarēja atrast spēles ritmu, taču viņi neļāva pretiniekiem atrauties, un ceturtdaļas beigu daļā deficīts bija tikai viens punkts. Ceturtās ceturtdaļas sākumā Marko Guduričs ar tālmetienu deva divu punktu pārsvaru Serbijai (70:68), bet tam sekoja Argentīnas 12:3 izrāviens. Bjeļica uzbrukuma pēdējās sekundēs guva sarežģītus trīs punktus, tomēr argentīniešu pieredze mača galotnē ļāva izmantot iespējas gūt punktus. Jokičs aizsardzībā darbojās diezgan slinki, un serbi vairs nespēja atgūties.

Argentīnas basketbolisti aizvadītajā mačā grozam uzbruka ar 54% precizitāti, kā arī trāpīja 12 tālmetienus.

Argentīnas izlase šajā Pasaules kausa izcīņā sešās spēlēs izcīnījusi sešas uzvaras, kas ir komandas rekords šajā turnīrā.