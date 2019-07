Arīdzan Lavs atsaka ASV basketbola izlasei; veterāns Dadlijs smej, ka palīdzēs

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Klīvlendas "Cavaliers" līderis Kevins Lavs pievienojies jau garajam sarakstam basketbolistu, kuru atteikuši šogad palīdzēt ASV izlasei 2019. gada Pasaules kausā.

Lavs esot pats piezvanījis bijušajam Latvijas izlases basketbolista Dāvja Bertāna trenerim Sanantonio "Spurs" vienībā Gregam Popovičam, lai informētu speciālistu par savu lēmumu, vēsta medijs "The Athletic".

Spēk uzbrucējs aizvadītajā sezonā nospēlēja vien 22 mačus, tajos vidēji izceļoties ar 17 punktiem un 10,9 atlēkušajām bumbām. Basketbolists sezonas ievadā paspēja aizvadīt četras spēles pirms savainojuma dēļ viņam nācās operēt kreiso pēdu.

Taču 30 gadus vecais Lavs paspēja atgriezties uz laukuma pirms sezonas beigām. Tās izskaņā viņam gan traucēja pleca savainojums.

Tādējādi veterāns ir jau desmitais no sākotnēji divdesmit uz izlasi uzaicinātajiem basketbolistiem, kurš šovasar tomēr nedosies uz Ķīnu, lai spēlētu Pasaules kausā. Pirms viņa valstsvienībai "nē" pateikuši arī Damiens Lilards, Demars Derouzens, Džeimss Hārdens, Entonijs Deiviss, Ēriks Gordons, Sīdžejs Makolums, Tobiass Heriss, Bredlijs Bīls un šī gada drafta pirmais numurs Zaions Viljamsons.

Par situāciju sociālajā vietnē "Twitter" pasmējies bijušais Rodiona Kuruca komandas biedrs Bruklinas "Nets" vienībā Džareds Dadlijs, kurš nākamgad pārstāvēs Losandželosas "Lakers" vienību.

"Pēc lielām pārdomām un neskaitāmu NBA spēlētāju atteikumiem esmu izlēmis valsts vārdā pievienoties komandai," ironizēja Dadlijs.

After much consideration and countless NBA players dropping out of @usabasketball.. I’ve decided to join this team for my country! 😂😂😂 pic.twitter.com/I7f4UGhrie