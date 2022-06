Bijušais Latvijas izlases basketbolists Armands Šķēle izdevis sava dzīvesstāsta "Starp dzīvi un basketbolu" audiogrāmatu, informē grāmatas izdevēju komanda. To iespējams iegādāties vietnē "www.AS22.lv".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Armands Šķēle daudzviet bijis pirmais – savulaik kļuvis par pirmo nepilngadīgo latviešu basketbolistu, kurš uzdrošinājies doties spēlēt profesionāli ārzemēs; bijis starp pionieriem, kas Latvijas basketbola sabiedrībā ienesa jaunas stila vēsmas kā "hip-hop" apģērbu un tetovējumus. Nu viņš ir arī pirmais sportists Latvijā, kura grāmata izdota klausāmajā versijā.

"Starp dzīvi un basketbolu" stāsts izvērsts 13 stundu audioversijā, kuru ierunājis sporta žurnālists Mārtiņš Kļavenieks. Audiogrāmatā ir iekļauts vairāk nekā trīs stundu bonusa saturs ar piecām intervijām, kas papildina neparedzamo grāmatas saturu.

Stāsta galvenais varonis Armands Šķēle: "Man patīk jaunas idejas kā audiogrāmatas izdošana. Tas ir 2022. gadam atbilstošs veids, kādā garāku tekstu nodot plašākai publikai, jo audioversijas uztveršanai vajadzīga krietni mazāka piepūle nekā lasot burtus. Laikmetā, kad visi ir aizņemti, tas ir veids, kādā apvienot grāmatas uztveršanu ar kādu ikdienišķu nodarbi – sēžot satiksmes sastrēgumā, sauļojoties pludmalē, braucot ar BMX. Pats pamēģināju, un kilometri ritēja nemanot, tādēļ… lai labi klausās!"

"Starp dzīvi un basketbolu" līdzautors Artūrs Raudziņš: "Iesākumā nodomāju, ka vēlreiz klausīties jau izlasīto grāmatas stāstu būs garlaicīgi, bet kļūdījos. Stāsts ir pārnesies nākamajā līmenī, jo klausāmā versija ir dzīvāka un atraktīvāka – paldies grāmatas balsij Mārtiņam par lielisko veikumu."

"Piedevām bonusa saturs, kurā ir intervijas ar Armandam pietuvinātiem cilvēkiem, pievieno "Starp dzīvi un basketbolu" projektam jaunas dimensijas, tādēļ, ļoti iespējams, audiogrāmata ir pat vēl baudāmāka par pašu grāmatu. Ceram, ka šī skaņdarba izdošana mudinās arī citus latviešu literatūras pārstāvjus izdot savas audiogrāmatas, jo tas patiesi ir foršs un aizraujošs process," atzīst Raudziņš.

Audiogrāmatas balss Mārtiņš Kļavenieks: "Latvijā šis projekts noteikti ir unikāls, jo audiogrāmatu kultūra nav plaši attīstīta. Tāpēc arī mūsu komandas kopīgais ceļš bija viens liels nezināmais, kas nu rezultējies gatavā produktā. Nenoliegšu, ka pirms grāmatas ieskaņošanas biju mēreni apjucis – kādā manierē to darīt? Kopēt Armandu, viņa runas stilu, intonācijas būtu pavisam muļķīgi. Tikpat muļķīgi būtu to lasīt savā ikdienas runas manierē. Beigu beigās rezultāts ir mana balss ar Armanda izteicieniem, ko trāpīgi fiksējis grāmatas autors Artūrs."

"Uztveriet to kā stāstnieku, kas redzējis visus šos notikumus, bet nav to tiešs dalībnieks. Jo tieši tā sajutos pats pēc tam, kad biju šo stāstu izdzīvojis pie mikrofona. Audiogrāmatas tapšanas laikā arī nonācām pie secinājuma, ka Armandu var pielīdzināt Astrīdas Lindgrēnes Lennebergas Emīlam – vienmēr jau nodoms ir labs, bet gala rezultāts ne katrā reizē ir tik viennozīmīgs. Neraugoties uz to, Armands ir īstena Latvijas rokzvaigzne šī termina visdažādākajās izpausmēs, tāpēc viņa stāsts ir saistošs. Ceru, ka jums patiks," nosaka Kļavenieks.

Savas basketbolista karjeras laikā Armands Šķēle vairāk nekā desmit gadus aizstāvēja Latvijas krāsas dažādās izlasēs (pieaugušo, U20, U18, U16), t.sk. 99 reizes izgāja laukumā vīriešu basketbola valstsvienības sastāvā. Šķēle ir vienīgais profesionālais basketbolists pasaulē, kas atgriezies laukumā augsta līmenī pēc trim pārciestiem meningītiem.

Arī "Starp dzīvi un basketbolu" stāsta drukātā versija vēl ir iegādājama interneta vietnē "AS22.lv" vai Jāņa Rozes grāmatnīcās.