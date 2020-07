Artūrs Kurucs: patīkami būt daļai no Latvijas basketbola vēstures

Artūrs Kurucs ir gandarīts, ka kļuvis par pirmo Latvijas basketbolistu, kurš izcīnījis Spānijas augstākās līgas (ACB) čempiontitulu, sarunā ar Latvijas Televīzijas raidījuma "Rīta Panorāma" sporta ziņām teica aizsargs.

Jau ziņots, ka Kuruca pārstāvētā Vitorijas "Kirolbet Baskonia" otrdien Valensijā dramatiskā cīņā triumfēja ACB sezonas noslēguma turnīra finālā, kur pieveica Rolanda Šmita pārstāvēto "Barcelona".

"Pa taisno lidojam uz mājām, jo kauss pēc iespējas ātrāk jāaizved uz Vitoriju. Cilvēki svin un gaida mūs. Nevaru iedomāties, kas mūs tur sagaidīs," naktī veiktā videoierakstā stāsta Kurucs. "Esam pārpilni ar emocijām, es kaut ko tādu piedzīvoju pirmo reizi dzīvē. Darbs, kas tika ieguldīts, lai izcīnītu šo čempiontitulu, bija ļoti smags un grūts. Tas bija ilgs process, kuram gājām cauri. Uzvara ir pelnīta, jo visi sevi izlika par 100%. Visa komanda gāja ar vienu mērķi - čempiontitulu."

No kopumā septiņām spēlēm Kurucs laukumā devās tikai vienā, taču latvietis daudz palīdzēja komandai treniņu procesā. Zīmīgi, ka Kurucs 2019./2020.gada sezonā kļuva par divu nacionālo čempionātu uzvarētāju, jo "VEF Rīga" sastāvā viņš tika arī pie Latvijas zelta.

"Biju kopā ar komandu un gāju tam procesam cauri. Esmu priecīgs, ka biju daļa no komandas, un sanāca no Latvijas atgriezties Spānijā. Tāpat esmu gandarīts, ka kļuvu par pirmo ACB čempionu no Latvijas. Ir patīkami būt daļai no Latvijas basketbola vēstures," pauž Kurucs.

ACB finālā "Baskonia" svinēja uzvaru ar rezultātu 69:67, zelta metienu 3,4 sekundes pirms finālsvilpes iemetot Lukam Vildosam.

"Pēdējās sekundes bija tās, ko cilvēki gaidīja. Tā bija fināla vērta spēle. Šoreiz mēs to uzvarējām, bet veiksme ir jānopelna. Dosimies uz mūsu pilsētu, kur cilvēki mūs gaida. Svinēsim kopā un pāris dienas atpūtīsimies. Turpinājumā varbūt būs garāks atvaļinājums, bet pēc tam atkal būs jāstrādā, lai nākotnē varētu vēl piedzīvot šādas emocijas," uzsver Kurucs.

Abi Latvijas basketbolisti bija fināla spēles pieteikumā, bet, tāpat kā pusfinālos, laukumā nedevās.

Barselonas klubs par Spānijas čempionu kronēts 18 reizes, bet Vitorijas komandas kontā ir četras zelta medaļas. "Barcelona" finālā spēlējusi 40 reizes, kamēr "Baskonia" - deviņas.