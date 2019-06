Artūrs Žagars nepalīdzēs Latvijas U-19 izlasei Pasaules kausā

Latvijas U-19 vīriešu basketbola izlasei nāksies iztikt bez sava potenciālā līdera Artūra Žagara jūnijā gaidāmajā Pasaules kausā, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).

"Es sekoju saviem sapņiem un dažreiz, lai spētu to izdarīt, ir jāpakāpjas solis atpakaļ. Šis nu ir mans laiks to izdarīt, tādēļ gaidāmo vasaru veltīšu veselības uzlabošanai, sevis pilnveidošanai, neklātienē turot īkšķus par Latvijas U-19 komandu, tās treneriem, personālu un visu Latvijas basketbolu kopumā," Žagara paziņojums publicēts LBS mājaslapā.

Pagājušā gada vasarā Žagars Eiropas U-18 čempionātā septiņās spēlēs vidēji atzīmējās ar 18,9 punktiem un 6,3 rezultatīvām piespēlēm, tiekot izvēlēts turnīra simboliskajam piecniekam. Galvenā trenera Artūra Visocka-Rubeņa vadītā Latvijas izlase vien finālā piekāpās Serbijas valstsvienībai, čempionātā ieņemot otro vietu.

"Pagājušajā vasarā Eiropas U-18 čempionātā izcīnītās sudraba godalgas novērtēju ar dalītām jūtām. No vienas puses tas ir lielisks mūsu komandas, visas Latvijas basketbola saimes, panākums, tomēr no otras puses-sudrabs nekad nevar būt mērķis. Ir jātiecas uz virsotni pakāpienu augstāk. Nekad neesmu atteicis ziedot savu laiku, prasmes un visus spēkus pārstāvot Latvijas valsti ikvienā starptautiskā turnīrā uz kuru esmu ticis aicināts," turpināja Žagars. "Piedalīties pasaules U-19 čempionātā vienmēr ir bijis viens no maniem sportiskajiem mērķiem. Tagad tas ir realizējams, tomēr man jāpaziņo, ka savu dalību pasaules basketbola čempionātā esmu spiests atlikt uz noteiktu laiku – līdz nākamajam pasaules čempionātam 2023.gadā ar Latvijas valstsvienību."

Basketbolistam sezona gan iznāca krietni saraustīta. Saspēles vadītājs nepiedalījās spēlēs gandrīz četrarpus mēnešus, jo viņam nācās pārciest operāciju labās potītes saišu savainojuma dēļ. Spēlētājs to savainoja tieši pagājušā gadā Latvijā notiekošajā U-18 čempionātā.

"Ar Artūru un viņa komandu aktīvi komunicējam visu laiku. Ņemot vērā sarežģīto situāciju – savainojuma dēļ izlaisto pusi sezonas – man nebija šaubu par to, ka lēmumu pieņemt nebūs viegli un, lai kāds tas būtu, tas būs pareizs," atzina Latvijas U-19 izlases galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis. "Proti, labākais, kas patlaban iespējams Artūram pašam. Tāpēc komandas gatavošanās procesu organizējām ar domu, ka Artūra varētu nebūt un meklējām iespējas kā nepieciešamības gadījumā spēlēt bez viņa. Turpināsim strādāt, lai komanda būtu gatava cīņai, bet Artūram vēl būs daudz iespēju iepriecināt Latvijas līdzjutējus."

Spānijas pēc spēka otrās līgas pārstāvis šosezon "Prat" vienības sastāvā laukumā izgāja 13 spēlēs un tajās vidēji atzīmējās ar 8,9 punktiem, kā arī 2,5 rezultatīvām piespēlēm. Savukārt Spānijas augstākajā līgā (ACB) "Divina Seguros Joventut" sistēmas spēlētājs laukumā izgāja divreiz, kopā nospēlējot mazliet vairāk nekā trīs minūtes.

Spēlētājam svētdien būtu varējusi būt iespēja doties laukumā pret Rolanda Šmita pārstāvēto "Barcelona Lassa" vienību ACB izslēgšanas spēļu ceturtdaļfināla kārtā, bet basketbolists tā vietā izvēlējās doties uz dzimteni, lai kārtotu eksāmenus vidusskolā.

Žagaram šī vasara saucama par zīmīgu, jo basketbolista vecums atļāva viņam pirmo reizi pieteikties Nacionālas basketbola asociācijas (NBA) jauno spēlētāju draftam. Tas šogad norisināsies 20. jūnijā.

Savukārt Latvijas U-19 izlasei pirmās pārbaudes spēles gaidāmas 7. un 8. jūnijā, kad valstsvienība Rīgas 49. vidusskolā uzņems vienaudžus no Krievijas.

Grieķijā notiekošais Pasaules kauss tiks aizvadīts no 29. jūnija līdz 7. jūlijam. Latvijas valstsvienība ielozēta vienā grupā ar Mali, Austrālijas un Kanādas izlasēm.

Latvijas U-19 vīriešu basketbola izlases kandidāti:

Ojārs Bērziņš ("UCAM Murcia", Spānija), Rodrigo Būmeisters un Niks Līnis ("Jēkabpils/SMScredit.lv"), Ričards Vitoļskis, Agris Stankevics un Ralfs Lācis ("Ventspils Augstskola"), Artūrs Kurucs ("Baskonia", Spānija), Valters Vēveris un Armands Berķis ("Morabanc Andorra", Spānija), Dāvids Vīksne (BK "Ventspils"), Adrians Šnipke un Edvards Mežulis ("Latvijas Universitāte"), Oskars Hlebovickis ("Jūrmala/Betsafe"), Anrijs Miška ("Queseria LaAntigua", Spānija), Mārcis Šteinbergs ("CBA Gran Canaria", Spānija)