Artūrs Žagars otrajā spēlē pēc atgriešanās laukumā savainojis potīti

Pagājušā gada Latvijas U-18 puišu basketbola izlases līderis Artūrs Žagars otrajā spēlē pēc atgriešanās laukumā Spānijas "Leb Oro" vienības "CB Prat Juventud" rindās savainojis kreiso potīti, vēsta kluba mājaslapa, uzsverot, ka basketbolistam iepriekš operēta tika labās kājas potīte.

Žagars spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un septiņu minūšu laikā paspēja atzīmēties ar astoņiem punktiem, kā arī divām rezultatīvām piespēlēm. Saspēles vadītājs realizēja visus trīs metienus no spēles, to skaitā vienu trīspunktnieku, bet no soda metienu līnijas trāpīja vienu no diviem mēģinājumiem.

Aizsargs, kurš 21. aprīlī varēs svinēt savu 19. dzimšanas dienu, pēc kreisās potītes savainošanas laukumā gan vairs neatgriezās. Savukārt viņa pārstāvētā "Prat" vienība ar 75:93 piekāpās pret Spānijas pēc spēka otrās līgas turnīra tabulas otrajā vietā esošo "Bilbao Basket" komandu.

Spēlētāja pārstāvis portālam "Delfi" ziņo, ka potītes savainojums pagaidām netiekot uzskatīts par pārlieku nopietnu, ko apliecinājušas arī basketbolistam pirmdien veiktas pārbaudes.

Saspēles vadītājs pirmajās spēlēs pēc rehabilitācijas esot juties fiziski spēcīgāks nekā pirms savainojuma.

Finished up Arturs Zagars' mins v Araberr ( Bilbao game next) wanting to get a look at him off his injury, and while he did look a bit rusty, which is to be expected, I thought he looked solid. His FIBA 2018 run was awesome, and I'm a big fan of his, so I was pumped to see that. pic.twitter.com/0nJzyKsf1x