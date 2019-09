ASV mediji: Rodions Kurucs arestēts par draudzenes žņaugšanu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Bruklinas "Nets" Latvijas spēlētājs Rodions Kurucs otrdien Ņujorkā ticis īslaicīgi arestēts par jūnijā, iespējams, pastrādātu uzbrukumu savai draudzenei, atsaucoties uz avotiem policijā, ziņo "nydailynews.com" un "New York Post".

Kā Ņujorkas medijiem norādījuši avoti policijā, 27. jūnija vakarā strīds starp Kurucu un viņa draudzeni aizgājis līdz roku palaišanai.

"New York Post" raksta, ka Kurucs pielicis sev nazi pie rīkles un esot kliedzis: "Es sevi nogalināšu!". Taču viņš ātri nometis nazi, aplicis savu roku ap 32 gadus vecās sievietes kaklu un žņaudzis viņu, pēc tam iegrūžot gultā.

Pēc tam viņš divreiz iepļaukājis sievieti, iekodis lūpā un pagrūdis pret gultu tā, ka viņa savainojusi ribas, rakstīts tiesas dokumentos. "New York Post" raksta, ka sieviete tajā pašā vakarā ribu savainojumu dēļ vērsusies slimnīcā.

Pēc prokurora Vilfrēdo Koto teiktā, viņai bijuši kreisās rokas, ribu un sejas savainojumi, kā arī grūtības elpot.

Taču basketbolista advokāts Alekss Spiro uzsvēra, ka neesot foto, kas apliecinātu gūtās traumas. Spiro norādīja, ka sieviete par notikušo nav ziņojusi gandrīz vai divus mēnešus. Turklāt advokāts minēja, ka abi pēc tam nākamajā dienā kopā devušies uz Lasvegasu.

Pāris tikušies deviņus mēnešus un izšķīries dažas dienas pirms sieviete iesniegusi kriminālo sūdzību, teica Spiro.

Sieviete sūdzību iesniegusi 27. augustā, bet otrdien Kurucs pats brīvprātīgi ieradies policijā un ticis arestēts.

Savukārt tiesnese Džina Abadi noteikusi aizsardzību un liegusi Kurucam tuvoties sievietei. Tiesnese atbrīvojusi Kurucu bez drošības naudas, pret ko nav iebildusi arī prokuratūra.

Kurucs tiesā bijis ģērbts melnā džemperī ar kapuci, baltā t-kreklā un saplēstās džinsu biksēs, bet viņa rokas bija saslēgtas rokudzelžos aiz muguras. Basketbolists apsūdzēts par trešās pakāpes uzbrukumu, elpošanas traucējumu pāridarījumu un citām apsūdzībām.

Nākamā tiesas sēde šajā lietā paredzēta 21. oktobrī jeb divas dienas pirms Bruklinas "Nets" komandas pirmās regulārās sezonas spēles.

Neilgi pēc informācijas parādīšanās medijos, "Nets" nāca klajā ar savu paziņojumu.

"Palīdzam līgas birojam ar informācijas ievākšanu. "Nets" šāda veida apsūdzības uztver ar vislielāko nopietnību. Kamēr notiek izmeklēšana un paši ievācam informāciju, no komentāriem atturēsimies," teikts kluba paziņojumā.

NBA vadība pēdējos gados bijusi stingra par basketbolistu veiktu vardarbību pret savām draudzenēm vai sievām. Sodus saņēmuši vairāki basketbolisti, no kuriem smagāko pagaidām izpelnījies tā brīža Šarlotas "Hornets" uzbrucējs Džefrijs Teilors. Teiloram pēc vainas atzīšanas tiesā tika piešķirta 24 spēļu diskvalifikācija.

"Delfi" jau ziņoja, ka Latvijas izlases basketbolists Kurucs atgriezies Bruklinā, kur "Nets" komandas uzbrucējs sācis gatavoties 2019./2020. gada Nacionālās basketbola asociācijas sezonai.

Latvijas basketbolists 2018./2019. gada sezonā debitēja NBA, "Nets" vienības rindās aizvadot 63 spēles, no kurām 46 mačus 21 gadu vecais sportists uzsāka pamatpiecniekā. Kurucs vidēji spēlē atzīmējās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām.

