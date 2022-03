ASV valda neziņa par Krievijā aizturēto basketbola zvaigzni Graineri

Jekaterinburgas UGMK kluba zvaigzne Britnija Grainere joprojām nav atgriezusies ASV, vairākiem medijiem vēršot uzmanību uz Krievijā aizturētās spēlētājas neskaidro situāciju.

Divkārtējā olimpisko spēļu čempione ASV izlases sastāvā un septiņkārtējā Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) Visu zvaigžņu spēles dalībniece jau kopš profesionālās karjeras sākuma pēc WNBA sezonas beigām devusies spēlēt uz ārzemēm. Grainere septīto sezonu pēc kārtas pārstāvēja meistarīgu spēlētāju pārbagāto UGMK komandu.

WNBA publiski atklājusi, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā valsti līdz sestdienai bija pametušas visas līgas pārstāves, izņemot Graineri. Maz zināms par notikušā apstākļiem un datumu, bet Krievijas varas iestādes sestdien paziņoja, ka "Šeremetjevo" lidostā aizturēta sportiste no ASV, kuras bagāžā bijusi veipos izmantojami kārtridži ar hašiša eļļu.

Krievijas ziņu aģentūra TASS vēlāk, atsaucoties uz kādu avotu tiesībsargājošās iestādēs, ziņoja, ka aizturētā sportiste ir tieši Britnija Grainere. Savukārt Krievijas Federālais muitas dienests publicēja video, kurā Grainerei pēc izskata līdzīgai personai "Šeremetjevo" lidostā tiek pārbaudīta soma.

Grainerei notiesāšanas gadījumā draud desmit gadu ilgs cietumsods, ziņo mediji CNN un "New York Times". CNN informē, ka Kremļa kontrolētā televīzijas kanālā otrdien parādīta fotogrāfija ar Graineri policijas iecirknī. Nav gan zināms, kad fotogrāfija tika uzņemta.

Pret basketbolisti uzsākta krimināllieta par lielu narkotiku daudzuma kontrabandu, bet ASV Valsts departaments cenšas palīdzēt sportistei izkļūt no valsts. Medijs CNN arī uzsver, ka Kremlis centīsies izmantot Graineri politiskiem nolūkiem.

Russian state TV released a photo of Brittney Griner after her February arrest for allegedly having cannabis oil in her luggage.

Griner could face up to 10 years in prison. Her exact location is currently unknown.

