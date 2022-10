Austrālijas komanda šokē spēcīgo NBA klubu Fīniksas 'Suns'

Negaidītu zaudējumu pārbaudes spēlē svētdien piedzīvoja spēcīgā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienība Fīniksas "Suns", kas piekāpās Austrālijas klubam Adelaides "36ers".

"Suns" savā laukumā piedzīvoja neveiksmi ar 124:134 (28:33, 31:38, 31:25, 34:38).

Austrālijas komanda iemeta apbrīnojami daudz tālmetienu - 24 no 43 jeb 55,8%. Fīniksa tikmēr atbildēja vien ar deviņiem precīziem trejačiem. Viesi vadībā atradās teju visu maču, un pagājušās sezonas NBA regulārās sezonas uzvarētāja "Suns" cīņā par uzvaru pat īsti neiesaistījās.

"36ers" labā 35 punktus iemeta Kreigs Rendals (attēlā), kurš iemeta deviņus tālmetienus, bet 32 punktus pievienoja Roberts Frenkss.

Savukārt Fīniksas vienībā Kemeronam Peinam, kamēr pa 22 guva Deandrē Eitons un Mikals Bridžess. "Suns" līderim Devinam Bukeram tikmēr 13 punkti.

