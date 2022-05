Austrālijas zvaigzne Gidijs izceļ Bertānu kā mutes brūķētāju

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns šajā sezonā aizvadītā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē iesaistījies vārdu apmaiņā ar 19 gadus veco austrālieti Džošu Gidiju, medija ESPN raidījumā atcerējās Oklahomsitijas "Thunder" vienības pirmgadnieks.

Ar augsto sesto numuru 2021. gada draftā nolūkotais aizsargs aizvadīja teju pusstundu garu sarunu ar Austrālijas basketbola leģendu Endrjū Geizu. Geizs ar viņu izrunāja jaunā basketbolista debijas sezonu NBA.

Viens no tematiem, par kuru Geizs savu tautieti izvaicāja, bija NBA plaši piekoptā maniere spēles laikā brūķēt muti. Gidijs atbildēja, ka pirmgadnieka statusa dēļ pats neatļāvās daudz runāt, taču ir paguvis dzirdēt visu ko.

"Puiši daudz runā," stāsta Gidijs. "Daudz arī runā daži puiši, no kuriem to vispār negaidītu. Džo Inglss varētu būt lielākais mutes brūķētājs, kuru esmu sastapis NBA laukumos. Bet neviens to nezina."

Gidijs gan nosmēja, ka Inglsa replikas veltītas citiem "Thunder" komandas pārstāvjiem, bet abiem austrāliešiem savā starpā sanācis vien pajokot.

Savukārt Bertānu austrālietis piesauca, atbildot uz jautājumu par kādu spēlētāju, kurš tieši iesaistījies vārdu apmaiņā ar pašu Gidiju. "Vienreiz Vašingtonā mēs ar Dāvi Bertānu viens otru izaicinājām. Citādi man ar nevienu nav īsti bijusi tāda darīšana," izteicās basketbolists, kurš noteica, ka šādās sarunās teikto nevar atkārtot.

Gidija piesauktā spēle noritēja 11. janvārī, tajā uzvaru izcīnot vēl tobrīd Bertāna pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" komandai. Jau tolaik vairāki interneta lietotāji ievēroja abu spēlētāju dueli, kurā basketbolisti apmainījās ar trāpītiem tālmetieniem un "laipnības frāzēm".

Bertāns un Dalasas "Mavericks" ceturtdien Rietumu konferences izslēgšanas spēļu otrās kārtas mačā uzņems Fīniksas "Suns" komandu. Dalasas vienība sērijā līdz četrām uzvarām piekāpjas ar 2-3 un nevar atļauties gaidāmajā spēlē zaudēt.

Savukārt Džošs Gidijs savā debijas sezonā vidēji spēlē atzīmējās ar 12,5 punktiem, 7,8 atlēkušajām bumbām un 6,4 rezultatīvām piespēlēm. Gados jaunā "Thunder" komanda tika pie 24 uzvarām un uz izslēgšanas spēlēm nepretendēja.