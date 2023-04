Babkina izcīna Izraēlas čempiontitulu

Latvijas basketboliste Elīna Babkina ceturtdien guva 14 punktus Izraēlas čempionāta finālsērijas piektajā mačā, viņas pārstāvētā Ramlas "Elitzur" basketbolistēm izbraukumā kļūstot par valsts čempionēm.

"Elitzur" viesos pieveica Ašdodas "Maccabi" ar 62:54 (12:9, 19:16, 15:17, 16:12), sērijā līdz trim uzvarām svinot panākumu ar 3-2.

Babkina laukumā atradās no pirmās līdz pēdējai sekundei, realizējot divus no pieciem divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī četrus no sešiem soda metieniem. Latvietes rēķinā bija arī četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, efektivitātes koeficients 11 un +/- rādītājs +8.

Čempionēm 19 punktus guva, kā arī 13 atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles sakrāja Šakira Ostina, bet 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Alisa Berona.

Mājiniecēm 20 punkti un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Natiša Heidemane, bet 17 punktus guva Šetori Volkere-Kimbro.

"Elitzur" pretinieci "Maccabi" sezonas pirmajā pusē pārstāvēja Ilze Jākobsone.