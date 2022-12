Babkinai un Jākobsonei pa deviņiem punktiem komandu uzvarās FIBA Eirokausā

Latvijas basketbolistes Elīna Babkina un Ilze Jākobsone ceturtdien guva pa deviņiem punktiem Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa spēlēs, viņu pārstāvētajām komandām izcīnot uzvaras.

Citā mačā Vanesa Jasa guva astoņus punktus savas komandas zaudējumā, bet Laura Meldere - divus uzvarā.

Babkinas pārstāvētā Izraēlas komanda Ramlas "Elitzur" savā laukumā ar rezultātu 69:58 (20:13, 14:11, 21:21, 14:13) uzveica Pēčas "NKA Universitas" vienību no Ungārijas.

Babkina spēlēja 33 minūtes un 42 sekundes, grozā raidot trīs no deviņiem tālmetieniem, bet netrāpot visus trīs divpunktu metienus. Viņa arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva sešas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva trīs kļūdas, pārtvēra divas bumbas, iekrāja otru labāko +/- rādītāju komandā (+13) un tika pie 11 efektivitātes koeficienta punktiem.

Uzvarētājām ar 22 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Šakira Ostina.

Ramlas komanda ar četrām uzvarām piecos mačos ieņem otro vietu B apakšgrupā un nodrošinājusi vietu izslēgšanas turnīrā.

Cita Izraēlas vienība Ašdodas "Maccabi" ar Jākobsoni ierindā mājās ar rezultātu 85:75 (15:16, 24:20, 30:13, 16:26) uzvarēja Viļņas "Kibirkštis" no Lietuvas.

Jākobsone, laukumā pavadot 33 minūtes un 56 sekundes, realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no pieciem "trejačiem" un divus no trīs soda metieniem. Latvietes rēķinā bija arī viena atlēkusī bumba, trīs rezultatīvas piespēles, trīs piezīmes, piecas kļūdas, viena pārtverta bumba, sliktākais +/- rādītājs komandā (-11) un divi efektivitātes koeficienta punkti.

Latvietes pārstāvētajā komandā 24 punktus guva, desmit bumbas zem groziem izcīnīja un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Šatori Volkere-Kimbro.

Ar diviem panākumiem piecās cīņās "Maccabi" ieņem trešo vietu F apakšgrupā un pēdējā kārtā cīnīsies par vietu "play-off".

Jasa 16 minūšu laikā guva astoņus punktus, atdeva četras rezultatīvas piespēles un izcīnīja divas bumbas zem groziem, kamēr Sansevastjanas "IDK Euskotren" izbraukumā ar 71:79 (11:19, 23:20, 18:16, 19:24) piekāpās Brno "Žabiny" basketbolistēm. "IDK Euskotren" uzvarējusi vienā no piecām spēlēm un K apakšgrupā ir trešā, vairs nepretendējot uz kādu no pirmajām divām vietām.

Savukārt Meldere deviņās minūtēs guva divus punktus, bet Venēcijas "Umana Reyer" mājās ar 68:65 (8:18, 21:17, 13:17, 18:8, 8:5) papildlaikā uzveica Biskajas "Lointek Gernika". Venēcietes uzvarējušas visās piecās H apakšgrupas spēlēs.

FIBA Eirokauss aiz FIBA Eirolīgas ir otrā ranga turnīrs, un tajā šosezon spēlē sešas latviešu pārstāvētās komandas, katra savā apakšgrupā.