Bagatska vadītā Ukrainas izlase Eiropas čempionāta astotdaļfinālā zaudē Polijai

Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase svētdien Berlīnē piedzīvoja zaudējumu Eiropas basketbola čempionāta astotdaļfinālā.

Ukraiņi ar rezultātu 86:94 (21:24, 24:18, 22:27, 19:25) zaudēja Polijai.

Ceturtdaļfinālā Polijai gaidāma tikšanās ar pašreizējo Eiropas čempioni Slovēniju.

Polijas basketbolisti ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē pēc vairākiem nesekmīgiem Ukrainas basketbolistu uzbrukumiem iekrāja deviņu punktu pārsvaru, taču pieļāva vairākas kļūdas un pusotru minūti pirms pamatlaika beigām komandas šķīra vien trīs punkti - 87:84 poļu labā. Minūti pirms finālsvilpes Ukrainai bija tikai divu punktu deficīts (86:88), pateicoties Svjatoslavam Mihaiļuka diviem precīziem soda metieniem.

Pusminūti pirms cīņas beigām precīzs no soda metienu līnijas bija arī Entonijs Derels Sloters, kurš panāca plus četrus punktus Polijai (90:86). Sekoja neveiksmīgs Ukrainas uzbrukums, bumbu ieguva poļi un "sodiņus" nopelnīja arī Mihals Sokolovskis, kurš bija precīzs vienā no diviem metieniem (91:86). Pēc Mihaiļuka neveiksmīga tālmetiena Polija devās ātrajā uzbrukumā un pielika punktu mačam.

Ukrainas izlasē rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Vjačeslavs Bobrovs, 13 punkti bija Artjomam Pustovijam un Isufam Sanonam, kurš arī atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, 12 punktus guva un astoņas atlēkušās bumbas izcīnīja Mihaiļuks, bet deviņi punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Oleksijam Leņam.

Polijai 24 punktus guva Sloters, bet ar 22 punktiem, deviņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Mateušs Ponitka. Vēl 14 un 13 punkti bija Aleksandram Balcerovskim un Sokolovskim.

Pēc tam plkst.15.45 Somija stāsies pretī Horvātijai, vēlāk plkst.19 Serbija spēkosies ar Itāliju, bet dienas pēdējā spēlē plkst.21.45 Grieķija duelēsies ar Itāliju.

Sestdien ceturtdaļfinālā vietu nodrošināja arī Francija, kas ar rezultātu 87:86 pagarinājumā pārspēja Turciju, Slovēnija, kas ar 88:72 uzvarēja Beļģiju, kā arī Vācija, kas ar 85:79 guva panākumu pār Melnkalni, bet dienas pēdējā mačā pie panākuma pagarinājumā tika Spānija, ar 102:94 uzvarot lietuviešus.

Pēc apļa cīņām katras grupas četras labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēlēs. Astotdaļfinālā savā starpā tiekas A un B grupu komandas, kā arī C un D grupu labākās vienības.

Šī ir ceturtā reize, kad Eiropas čempionāta finālturnīra vīriešiem priekšsacīkšu spēles tiek aizvadītas četrās dažādās valstīs.

2017.gadā par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Slovēnijas izlases spēlētāji, par čempioniem kļūstot pirmo reizi. Slovēnija, kura ceturtdaļfinālā uzvarēja Latviju, finālā pieveica Serbiju. Cīņā par trešo vietu Spānija apspēlēja Krieviju.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalījusies 14 reizes, taču šoreiz finālturnīram kvalificēties neizdevās, H grupā paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas un Hercegovinas, Grieķijas un Bulgārijas.

Eiropas čempionāts notiek no 1. līdz 18.septembrim.

Nākamais Eiropas čempionāts norisināsies pēc trim gadiem, vienu no apakšgrupām un izslēgšanas turnīru uzņemot Rīgai.

Šim finālturnīram bija jānotiek 2021.gadā, taču tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ par gadu tika pārceltas Tokijas olimpiskās spēles, gadu vēlāk pulcējas arī kontinenta spēcīgākie basketbolisti.