Baltijas jūras kauss basketbolā: kadetes vienīgās sāk ar uzvaru

Baltijas jūras kausa izcīņas turnīra pirmajā dienā Latvijas komandas tika pie vienas uzvaras un trim zaudējumiem, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijas jūras kausa izcīņas turnīra pirmajā dienā trīs Latvijas komandas sacentās ar Somijas vienībām, bet U-18 puišu izlases pretinieki bija Čehijas juniori.

Aināra Čukstes vadītā Latvijas U-16 meiteņu komanda no pirmās minūtes uzņēmās vadību, pakāpeniski audzējot pārsvaru, kas otrā puslaika vidū pārsniedza 20 punktu robežu. Uzvara ar rezultātu 73:53 (21:14, 41:32, 55:35) pret Somijas U-16 izlasi.

Latvijas basketbolistes krietni labāk izmantoja iespējas uzbrukumiem no groza tuvuma (no soda laukuma punkti 48-22). Pretinieces bija trāpīgākas tālmetienos (1/11 – 7/22), taču ar to nepietika. Evelīna Otto guva 15 punktus un izcīnīja 11 bumbas, Luīze Bērziņa guva 12 punktus.

Gata Meldera vadītā Latvijas U-16 puišu komanda sāka ar 7:2 izrāvienu, taču puslaika vidū ļāva somiem iegūt nelielu pārsvaru, ko pilnībā likvidēt vairs neizdevās – 62:73 (13:19, 30:37, 48:56).

Latvieši vairāk punktu guva no tālienes (7/27 – 4/19) un uzvarēja cīņā pie groziem (48-44), toties ļoti bieži kļūdījās (36-27) un sliktāk uzbruka no tuvās distances (2p. 15/30 – 23/48). Jēkabs Niedra guva 14 punktus, Kārlis Vāvers izcēlās ar 13 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām.

Latvijas U-18 sieviešu izlasei (vada Aigars Nerips) līdz otrās ceturtdaļas vidum bija neliels pārsvars, bet turpinājumā iniciatīvu pārņēma Somijas juniores. 23. minūtē rezultāts jau bija 38:53, 38. minūtē vēl izdevās pietuvoties līdz 63:70, bet atlikušajā laikā punktus guva tikai somietes – 63:79 (20:18, 34:43, 47:58).

Visā spēlē smags zaudējums cīņā pie groziem (30-43) un neprecīzāki metieni no tuvās distances (2p. 20/48 – 28/44). Raina Tomašicka guva 30 punktus, Enija Vīksne atzīmējās ar 12 punktiem.

Savukārt Jura Umbraško trenētā Latvijas U-18 vīriešu izlase spēli ar Čehijas junioriem sāka labāk (sestajā minūtē rezultāts bija 17:9), bet jau pirmās ceturtdaļas beigās atdeva vadību. Turpinājumā vairākkārt izdevās samazināt mīnusus līdz minimumam (39:40, 50:51), un iespēja izglābties bija vēl pašās beigās (77:80), tomēr virsroku guva pretinieki – 77:84 (19:22, 39:40, 52:57).

Latvieši aktīvāk uzbruka no tālienes (10/32 – 6/14), toties pretinieki bija produktīvāki no tuvākas distances (2p. 16/54 – 22/41). Frederikam Meinartam 13 punkti un 8 bumbas, Rihards Berkolds guva 13 punktus, bet Daniela Baumaņa kontā 12 punkti.

Otrdien, 4. janvārī, Latvijas meiteņu komandas spēlēs ar Somijas otrajām vienībām (U-16 spēle sāksies plkst.12, U-18 komandas spēlēs plkst.14:15). U-16 izlases puiši spēlēs ar “Audentes” junioru komandu (sākums plkst.13), U-18 izlases puiši – ar Igaunijas junioriem (sākums plkst. 15:15).