Banki: mums izdevās apliecināt, ka spējam spēli pavērst savā virzienā

Uzvaru Latvijas izlasei pār Slovākiju nesa tas, ka komanda parādīja augstu sniegumu abos laukuma galos, pēcspēles preses konferencē secināja Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki.

Jau ziņots, ka Latvijas basketbola izlase otrajā 2023.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē ar rezultātu 82:74 (18:11, 17:23, 21:20, 26:20) pieveica Slovākijas valstsvienību.

Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki vairākkārt uzsvēra, ka šī bija svarīga uzvara, ar kuru varēs iesākt nākamo izlases logu.

"Ļoti aizraujoša spēle. Pēc spēles Belgradā rezultāts parādīja ka mūsu grupa ir grūta. Spēlējam labu aizsardzību un mūsu uzbrukums bija ekselents. Daudz brīvu metienu, bet diemžēl neiemetām. Pēc tam pamazām zaudējām pārliecību, lēnāk un lēnāk spēlējām. Jau no sākuma varējām dabūt pārliecību. Spēles beigās komanda abos laukuma galos spēlēja labi, izcīnījām atlēkušās, uzbrukām viens pret viens. Dabūjām pirmo uzvaru grupā. Laba sajūta nākamajam logam," teica Banki.

Atšķirībā no spēles pret Serbiju Latvijai neveicās tik labi ar metienu precizitāti. Banki norādīja, ka nevar vienmēr mest ar 50% precizitāti, ja ir tik maz spēļu īsā laika posmā.

"Spēlējot Belgradā visi pievērsa uzmanību aizsardzībai, bet šeit uzbrukumam. Ļoti laba pirmā ceturtdaļa, spēles kvalitāte bija augsta. Bet neiemetām metienus, ko iemestu Belgradā. Arī Serbija pret mums meta labāk nekā pret Beļģiju. Jāturpina smagi strādāt. Dažreiz vajag apliecināt, ka var spēli pavērst savā virzienā, šovakar mums tas izdevās," stāstīja Banki."Puslaiks mums bija svarīgi, lai pamainītu spēles stilu un atgūtu pārliecību."

Atbildot uz jautājumu par to, kāpēc Anžejam Pasečnikam netika dots vairāk spēles laika, galvenais treneris norādīja, ka tāds bija spēles stils šovakar.

"Vajadzēja apvienot uzbrukumu un aizsardzību, bet domāju uzbrukumā bija labi. Viņam vajag vairāk laika. Manā plānā bija viņam vieta izlasē jau pagājušajā vasarā, bet viņam bija cits plāns. Grūti iekļaut sastāvā spēlētāju ar tik specifiskām fiziskajām un tehniskajām dotībām tik ātri. Man jāzina mani spēlētāji labāk un spēlētājiem mani arī jāzina labāk. Viņš deva savu pienesumu un spēlēja tā, kā vajadzēja - par uzvaru," teica Banki.

"Grūti, jāpielāgojas izmaiņām, jo spēlētāji arī mainās. Daži spēlētāji mani un komandas biedrus satika pirmo reizi. Neizskatāmies pēc komandas, kas pavadīja maz laika kopā," Latvijas valstsvienību paslavēja galvenais treneris.

Tikmēr Latvijas izlases aizsargs Kristers Zoriks pēc spēles sarunā ar aģentūru LETA norādīja, ka mājinieki pēc laba snieguma pirmās ceturtdaļas beigās pēc tam sākuši blāvāk spēlēt aizsardzībā. "Pēc tam savācāmies, otrajā puslaikā iemetām metienus, ko vairāk vajadzēja un beigās iekrita pārējie," teica Zoriks.

"Pēc spēles ar Serbiju gatavojāmies Slovākijas zonas aizsardzībai, ko viņi šodien sedza," atzīmēja basketbolists. "Daudz maz izdevās tas, kas bija jāizdara spēlē, galvenais bija uzvarēt."

Savukārt pretinieku komandas galvenais treneris Oļegs Meļeščenko pēcspēles preses konferencē norādīja, kā Slovākijas valstsvienības sastāvā ir pieredzējuši un jauni spēlētāji, bet visi mēģina parādīt labāko spēli. "Visi palīdz viens otram ar mērķi parādīt labu basketbolu. Visi vēlās būt labāki," piebilda treneris.

"Paldies manai komandai, cīnījāmies līdz beigām. Uzlabojām savu spēli pēc iepriekšējā mača. Ticu, ka kļūsim labāki spēli no spēles. Ir jāgūst pieredze un to mēs guvām no šīs spēles," teica Meļeščenko.

Latvijas izlase kvalifikācijas ciklu sāka ceturtdien, kad Belgradā pēdējās sekundēs ar 100:101 zaudēja Serbijai. Ar 33 punktiem izcēlās Lomažs. Slovākija ceturtdien mājās ar rezultātu 57:83 piekāpās Beļģijai. Svētdien Beļģija negaidīti ar 73:69 pieveica Serbiju.

A grupā pēc divām spēlēm līdere ar divām uzvarām ir Beļģija, pa vienam panākumam ir Serbijai un Latvijai, bet Slovākija piedzīvojusi divus zaudējumus.