Banki par nespēlējošajiem līderiem: cenšamies strādāt, lai viņi būtu labā formā un gatavībā

Gruzijas vīriešu basketbola izlase sestdien notikušā pārbaudes mača pirmajā puslaikā sagādāja Latvijas komandai grūtības, pēc spēles sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki. Viņš arī ieskicēja situāciju ar nespēlējošajiem Kristapu Porziņģi, Dāvi Bertānu, Anžeju Pasečņiku un Jāni Timmu.

Latvijas vīriešu basketbola izlase, turpinot gatavošanos Pasaules kausa finālturnīram, sestdien pārbaudes mačā Rīgā ar rezultātu 82:57 (19:20, 26:19, 20:10, 17:8) guva panākumu pār Gruzijas valstsvienību.

"Gruzijai bija savs stils un viņi pirmajās 20 minūtēs sagādāja mums grūtības. Novērtēju to, kā tikām ārā no šīm grūtībām, demonstrējot stabilu spēli. Arī Pasaules kausā mums pretiniekos būs dažādas komandas no dažādām valstīm un kontinentiem. Mums jāprot lasīt viņu stils un jāveido sava spēle, kā tas izdevās šodienas mačā," stāstīja Banki.

Pirmajās piecās minūtēs Latvijas basketbolistiem bija grūtības ierobežot pretinieku raženos līderus Giorgi Šermadini un Torniki Šengeliju. Banki atzina, ka Gruzija ir augumā liela izlase, taču atlētismā krietni atpaliek no Latvijas pretiniekiem Pasaules kausa apakšgrupā francūžiem un kanādiešiem.

"Bija sarežģīti spēlēt pret tik augumā lielu un pieredzējušu komandu, taču mēs veidojām diezgan labu pretspēli. Domāju, ka spēles laikā atradām pareizos risinājumus. Kanādai un Francijai komandā ir tādu superatlēti, kas varētu startēt olimpiskajās spēlēs ne tikai basketbolā, bet arī vieglatlētikā. Nākamais mačs būs pret Dominikānas Republiku, kas atkal ir cita stila komanda. Gruzija ir izteikti eiropeiska komanda, kas spēlē fizisku basketbolu, trenerim piebremzējot tempu. Pirmajās piecās minūtēs viņi labi dalījās ar bumbu, taču pēc tam spējām apturēt viņu uzbrukumus, aizejot ātrajās pārejās," stāstīja Banki.

Latvijas izlases galvenais treneris bija apmierināts arī ar metienu kvalitāti, atzīmējot, ka šobrīd sagatavošanās procesā tā nav izlases prioritāte. Banki arī atzina, ka nevar izdarīt daudz secinājumu par pretinieku zemo rezultativitāti otrajā puslaikā.

"Šie cipari neko nenozīmē, jo tie ir saistīti ar spēles gaitu un trenera izvēlēm. Bija atšķirības sastāva dziļumā, turklāt viņiem bija problēmas ar rezervistiem. Vairāk vēršu uzmanību uz spēles nogriezni, kurā nebijām koncentrējušies spēlei," stāstīja treneris.

Sestdien pieteikumā mačam nebija Kristapa Porziņģa, Dāvja Bertāna, Anžeja Pasečņika un Jāņa Timmas, kuri nedevās laukumā arī pirmajā pārbaudes spēlē.

"Mums ir vīzija, kā gatavoties nākamajā nedēļā. Cenšamies strādāt, lai viņi būtu labā formā un gatavībā. Nākamās nedēļas laikā sapratīsim, kādas ir mūsu iespējas viņus iesaistīt sastāvā. Vēlos, lai visi jau pirmajā dienā būtu savā labākajā formā, taču trenera darbā ir jārēķinās ar dažādiem pavērsieniem," skaidroja Banki.

Pārbaudes spēļu ciklu Latvijas basketbolisti sāka trešdien Liepājā, ar 87:77 pārspējot Zviedriju.

Pēc nedēļas 12.augustā Latvijas izlase turpat Rīgā tiksies ar Dominikānas Republiku un 16.augustā savā laukumā stāsies pretī Somijai. Pēc tam plānoti vēl divi mači Taivānā ar Puertoriko (20.augustā) un Lietuvu (22.augustā).

Pasaules kausa finālturnīrs no 25.augusta līdz 10.septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās. Latvijas izlase apakšgrupas spēles, kurās tiksies ar Franciju, Kanādu un Libānu, aizvadīs Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā.