Banki rudenī dosies uz NBA; cer šosezon redzēt labāko Rodiona Kuruca sniegumu

Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Luka Banki rudenī, visticamāk, pievienosies kādai Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai uz tās treniņnometni, bet novembrī cer izlases rindās redzēt labā līmenī spēlējošu Rodionu Kurucu, piektdien sarunā ar žurnālistiem klāstīja speciālists.

Latvijas basketbola izlase ar ceturtdien uzvarēto 2023. gada Pasaules kausa priekškvalifikācijas spēli pret Baltkrievijas izlasi noslēgusi apmēram divu mēnešu ilgu darbu. Latvijas Basketbola savienības (LBS) organizētajā atlases turnīrā latvieši sešu dienu laikā izcīnīja četras uzvaras.

Taču jaunā vienības galvenā trenera Lukas Banki darbs pie valstsvienības stūres tika uzsākts jau jūnijā, kad vairāki kandidāti pulcējās pirmajai treniņnometnei un pārbaudes spēlei Polijā. Šo mēnešu laikā Banki arī strādāja ar "nākamo paaudzi" – 2000. un 2001. gadā dzimušiem basketbolistiem –, kuru nometni vadīja pašmāju speciālisti Guntis Endzels un Dāvis Čoders.

"Uzskatu, ka tā bija ļoti konstruktīva darbība," uz vasaru atskatās Banki. "Tā palīdzēja arī man gūt informāciju par puišiem. Uzskatu, ka Pasaules kauss U-19 vecuma grupā, "nākamās paaudzes" nometne, mūsu izlases pirmā un pēdējā nometne ļauj man justies ērtāk Latvijas basketbola vidē. Jūtos daudz vairāk iesaistīts. Viens no šo nometņu rīkošanas iemesliem bija samazināt manu pielāgošanās laiku."

Banki kopā ar valstsvienības fiziskās sagatavotības treneri Oskaru Ernšteinu jūlijā arī vadīja semināru Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (LJBL) treneriem. Speciālists uzsver, ka katram trenerim ir sava pieredze un fons. Tāpēc viņš nesagaida, ka visi vietējie treneri piekrītis viņa skatījumam. Taču viņa pieredze pēc semināra liecina, ka starp pedagogiem nav bijusi liela vēlme itālim vaicāt padomus.

"Iedevu savu kontaktinformāciju, lai viņi varētu uzdot kādus jautājumus. Cilvēki reizēm kautrējas visu priekšā to darīt. Teikšu godīgi, ka neesmu saņēmis nevienu epastu. Atbilžu variants A – viss bija skaidrs. Atbilžu variants B – nevienam nepatika tas, ko viņi redzēja. Varat izvēlēties, jūsuprāt, pareizo atbildi," ironizē Banki.

Treneris uzskata, ka bērniem nav tikai jāiemāca basketbola pamati. Svarīgi viņiem palīdzēt apgūt prasmes izvēlēties atbilstošās nianses katrai situācijai: "Es izklāstīju savu vīziju par to, kā jāpieiet jauniešu basketbola treniņam. Mainījušies gan bērnu ieradumi, gan pati spēle. Mums jāatrod pieeja, kā piesaistīt jaunus cilvēkus basketbolam."

Darba pilnā vasara palīdzēja ap izlasi pulcēt arī vairākus jauniešu trenerus. Valstsvienībai kā brīvprātīgie treneri pievienojās Krists Pīternieks, Mārtiņš Tīss un Oskars Virsis, Banki cenšoties sniegt devumu arī vietējo speciālistu attīstībā. Itālis nosmēja, ka viņš asistentus Artūru Visocki-Rubeni un Jāni Gailīti atņēmis treneru sievām, taču ilgais kopdarbs ļāvis izveidot nepieciešamo saikni ar sev iepriekš nezināmajiem kolēģiem.

"Viņus izvēlējos, jo, manuprāt, viņi dažādu iemeslu dēļ pārstāv Latvijas basketbola izcilību. Patiešām ceru, ka no savas puses viņus atbalstu un viņi varēs izmantot šo pieredzi, lai veicinātu savu karjeru un pierādītu, kādu basketbolu te var spēlēt," par Visocki-Rubeni un Gailīti izsakās Banki.

Trenerim vasaras gaitā svarīgi bijis izveidot komandas identitāti, kas attiecas ne tikai uz spēlētājiem, bet arī treneru korpusu un LBS darbu. Identitāte ietver spēles manieri, pieeju darbam un uzvedību, pārstāvot izlasi. Banki cer, ka izveidotos izlases pamatus apzināsies apmēram 30 spēlētāju plašs loks, kas veidos allaž mainīgo valstsvienības sastāvu Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) spēļu "logos"

"Aizvadījām ļoti labu sagatavošanās posmu, kura laikā izjutu labu noskaņu. Man patika spēlētāju pieeja turnīram un tās, kā viņi aizvadīja pirmo spēli, kurā visi bija tik vienoti un koncentrējušies uz spēles plānu. To bija ļoti patīkami vērot," atzīst treneris, kurš atkārtoti uzsvēra, ka viņu iepriecinājusi arī basketbolistu spēja pārvarēt grūtības pret Baltkrievijas valstsvienību.

Garo spēlētāju iesaiste; zvaigžņu interese par izlasi

Portāls "Delfi" iepriekš jau rakstījis, ka Lukas Banki vadībā visiem pieciem spēlētājiem paredzēta aktīva loma uzbrukumā. Pārbaudes spēlēs Polijā, Saldū un Valmierā bija novērojams, ka arī centra pozīcijas basketbolisti daudz tika pie bumbas uz perimetra, veidojot turpmāku notikumu attīstību. Saldū aizvadītajā spēlē pret Šveices izlasi trīs rezultatīvas piespēles atdeva Klāvs Čavars, kurš vairākkārt izcēlās ar prasmi labi nolasīt spēli.

Oficiālajos mačos spēles veidošana, iespējams, bija jau vairāk tradicionāla, par to pārsvarā atbildot aizsargiem. Portāls "Delfi" vaicāja, vai tā bijusi kāda apzināta atkāpe no iepriekš piekoptās spēles manieres. Banki nenoliedza, ka jautājums ir vietā.

"Jāatceras, ka mūsu spēles bija atvērtas publikai un pieejamas video formātā visapkārt Eiropai. Šeit atbraukušās komandas mūs "skautoja". Viņiem, visticamāk, bija iespēja redzēt Polijā, Saldū un Valmierā aizvadītās spēles. Viņi bija diezgan gatavi pieņemt konkrētus lēmumus pret mūsu sadarbībām. Nepieciešams pierādīt, ka vari pielāgoties. Mūsu uzbrukuma sistēmā garie spēlētāji ir kā "svira" ["trigger" angļu valodā] – viņiem jājūt, ka viņi ir daļa no uzbrukuma attīstības procesa, ne tikai tā noslēdzēji."

"Tāpēc es turpināšu uzturēt šo pieeju, kas, manuprāt, pierāda, ka daži spēlētāji kā Klāvs ir spējīgi vairāk iesaistīties uzbrukumā – ne tikai pildīt aizsega licēja lomu, bet arī piespēlēt un palīdzēt uzbrukumam kustēties no malas uz malu. Arī aizsardzībā pieprasu vairāk komunikācijas. Tās vadīšana ir garo spēlētāju uzdevums."

Visās četrās oficiālajās spēlēs ārpus pieteikuma palika 21 gadu vecais Anrijs Miška un 24 gadus vecais Verners Kohs, bet debiju oficiālā spēlē valstsvienībā piedzīvoja Rinalds Mālmanis. Treneris uzsver, ka šobrīd dažādo apstākļu dēļ grūti prognozēt sastāvu, kas pārstāvēs izlasi novembrī gaidāmajās Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Taču viņa mērķis ir starp kandidātiem iekļaut gan pieredzējušus basketbolistus, gan domāt nākotnes vārdā.

"Protams, ka uzmanīšu to paaudzi. Iespēja vērot 2000. līdz 2002. gadā dzimušos spēlētājus palīdzēja man izveidot plašāku redzes loku. No vienas puses, zinu, ka valstsvienības galvenajam trenerim ir pienākums izsaukt pašus labākos spēlētājus. No otras puses, ļoti svarīgi pierādīt, ka sekojam līdzi vairākiem jauniem spēlētājiem, kuri pārstāvēs izlasi nākotnē," stāsta Banki.

"Barcelona" kluba uzbrucējs Rolands Šmits un Vircburgas vienības "s.Oliver" aizsargs Aigars Šķēle izlasei nevarēja palīdzēt pēkšņu veselības problēmu dēļ. Spēlētāji gan nav aizmirsuši par izlases spēlēm: "Ļoti novērtēju, kā Aigars Šķēle un Rolands Šmits – neskatoties uz izkrišanu no sastāva – turpināja atbalstīt komandu no ārpuses."

Taču jau laikus bija zināms, ka spēlēs rehabilitācijas dēļ nepiedalīsies Žanis Peiners, kurš izlaida 2020./2021. gada sezonu. Izlase turpina arī rēķināties ar Kristapu Porziņģi un Rodionu Kurucu, kuri šovasar lika uzsvaru uz personīgās karjeras attīstību. Trenerim tika vaicāts, cik ļoti trīs minētie basketbolisti iesaistījušies aktivitātēs ap valstsvienību.

"Pēc vairākām sarunām man bija iespēja viņu iepazīt dzīvē," par Peineru stāsta Banki. "Bija patīkami redzēt viņu treniņā. Zinu, ka viņam ir īpaša saikne ar lielāko daļu spēlētāju. Viņam ir vērtīga spēja vienot spēlētājus. Basketbolistam nekad nav viegli tikt galā ar traumām un tik ilgu dīkstāvi. Centāmies viņam dot sajūtu, ka federācija joprojām ir viņa pusē un ka viņš ir svarīgs."

"Tā kā KP [Kristaps Porziņģis] vien pāris dienas bija Rīgā, viņu satiku pavisam nejauši. Viņš nepiedalījās mūsu treniņos, bet tā bija jauka saruna. Biju informēts par situāciju, un kopīgi piekritām, ka šovasar viņam nebija iespējas spēlēt. Patīkami dzirdēt no viņa puses, ka viņš ir tik tuvu Latvijas basketbolam," atzina Banki.

Treneris arī uzsver, ka Porziņģis, Dāvis Bertāns un nesenie olimpiskie medaļnieki Latvijas 3x3 basketbola izlase palīdz veicināt basketbola attīstību valstī. Viņam nepatīkami bijis redzēt, ka izlases spēles Covid-19 ierobežojumu dēļ maz apmeklēja bērni. Speciālists pauž cerību, ka jaunieši mačus redzējuši televīzijā, bet Latvijas panākumi basketbolā vien turpinās veicināt cilvēku iesaistīšanos šajā sporta veidā.

"Rodi [Kurucs] ir sasniedzis konkrētu karjeras nodaļu, atrodoties starp ASV un Eiropas basketbola tirgu. Viņa līgumā ir klauzula, kas ļauj viņam parakstīt garantētu līgumu ar NBA komandu. Viņam ir arī iespēja "Partizan" komandas rindās atgriezties Eiropas basketbolā. Tas savā ziņā mani ieintriģē, jo Rodi spēlēs pie panākumiem bagātākā trenera Eiropas basketbola vēsturē [Željko Obradoviča]. Viņam ir lielākais talants no katra cilvēka dabūt ārā pašu labāko. Redzēsim! Varbūt mēs nākamajos mēnešos tiksim pie Rodiona Kuruca labākā snieguma," min Banki.

"Viņš [Rodions Kurucs] šķiet ir potenciāls izlases kandidāts. Domāju, ka uz viņu iespaidu atstāja iespēja, vērot [brāli] Artūru [Kurucu]. Ceru, ka tā viņam bija iespēja baudīt komandas sniegumu, atmosfēru un saskatīt, ka starp viņu un nacionālo izlasi ir saderība. Cik man zināms, katrs no šiem puišiem vēlas pārstāvēt izlasi."

Banki arī atgādina, ka vērts sekot līdzi Anžeja Pasečņika un Jāņa Timmas sniegumam NBA Vasaras līgā. Abi basketbolisti tiecas pēc karjeras sapņa, un speciālists atbalsta viņu sekmes Ziemeļamerikā. Vērts pieminēt, ka savainojumu dēļ rehabilitācijas procesu vasaras laikā aizvada arī Artūrs Žagars un Jānis Bērziņš.

Ar iespēju NBA, bet bez darbavietas

Latvijas izlases treneris ieskicē, ka sākotnēji valstsvienības speciālistu korpuss sagatavos ziņojumus par sevis paveikto darbu, bet pēc septembrī sagaidāmās Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra izlozes sāks pētīt pretiniekus. Līdz spēlēm plānots turpināt komunikāciju ar spēlētājiem. Treneris jau paredz, ka pirms pirmās spēles sagaidāmie trīs treniņi nedod daudz laika, tāpēc laikus nepieciešams atgādināt par vienības principiem.

Pats Banki gan vēl nezina, kādā statusā sagaidīs novembra spēļu "logu". Šobrīd ULEB Eirolīgas pieredzes bagātais treneris nav vienojies par līgumsaistībām ar klubu, kuras piekoptu paralēli izlasei. Viņa pēdējā pieredze kādā klubā bija asistenta pienākumi saīsinātajā 2020./2021. gada NBA attīstības līgas jeb G-Līgas čempionāta sezonā, strādājot Longailendas "Nets" komandā.

"Esmu mazliet vīlies, ka vasarā nekas nenotika. Tam nebija tikai saistības ar maniem lēmumiem. Šī ir sarežģīta profesija. Dažas lietas nevar kontrolēt. Es vēlos darbu turpināt pēc saviem ieskatiem, un strādāt vietā, kur labi jūtos. Teikšu godīgi, ka atrašanās šeit padara mani priecīgu," stāsta Banki.

"Esmu diezgan drošs, ka piedalīšos NBA komandas treniņnometnē. Un tad redzēsim tālāk. Šobrīd to ir grūti prognozēt. Taču novembrī vēlos būt gatavs, un līdz tam izmantot visu savu laiku, kā jau to darīju vasarā. Man bija diezgan atvērta saruna ar kādu klubu Itālijā. Viņi man piedāvāja līgumu. Biju tik nodarbināts ar Latvijas izlasi, ka izvēlējos atteikt darba piedāvājumam. Sapratu, ka izjūtu steigu un ka man jāsamazina mans pielāgošanās laiks. Man būtu ļoti grūti šādi strādāt, ja mana enerģija un spēja koncentrēties būtu vēl jādala ar kādu klubu," uzsver Banki, kurš nosaka, ka nenožēlo pieņemto lēmumu atteikt citām iespējām.

"Šī nav mana valsts. Vēlos būt šīs iespējas un darbavietas vērts. Manā skatījumā tā nozīmē ļoti daudz. Saskatu mūsu [Itālijas] izlases galveno treneri kā atskaites punktu visā valstī. Vēlos attēlot ko līdzīgu pie jums. Tas sagādā man milzu spiedienu, gaidas un atbildību," nosaka treneris.

Nākamajā posmā astoņām priekškvalifikācijas kārtu pārvarējušajām komandām pievienosies 24 valstsvienības, kuras kvalificējās 2022. gada Eiropas čempionātam. Grupu turnīra pirmās spēles gaidāmas novembra izskaņā, bet šobrīd vēl nav zināms, vai mači būs joprojām jāaizvada pēc "burbuļa" principa, kas paredz basketbola savienībām uzņemt sabraukumus atsevišķās valstīs.