Banki: tuvākajos mēnešos izpildīsim savu misiju

Latvijas vīriešu basketbola izlase tuvākajos mēnešos izpildīs savu misiju un kvalificēsies nākamā gada Pasaules kausa finālturnīram, pārliecināts ir komandas galvenais treneris Luka Banki.

Latvijas basketbolisti ārkārtīgi grūtā mačā svētdienas vakarā Ņūkāslā ar 87:80 kvalifikācijas ciklā uzvarēja vietējo Lielbritāniju. Tas komandai deva piekto uzvaru sešās spēlēs un saglabātu līderpozīciju atlases grupā.



Banki nenoliedza, ka pēc Latvijas lieliskās spēles ar Turciju pret britiem sagaidījis grūtu cīņu. "Zinājām, ka šai komandai ir liela vēlēšanās parādīt labu sniegumu. Tā jau iepriekš apliecinājusi, ka var cīnīties pret tādām komandām kā Grieķija un Turcija. No Lielbritānijas gaidīju labu spēli, jo mūsu iepriekšējā mača sniegums pret Turciju visiem deva papildus motivāciju nospēlēt labāk, nekā no viņiem gaida. Un to parāda skaitļi - britiem bija neticama precizitāte no distances. Taču bija svarīgi, kā atbildējām. Šai spēlei bijām sagatavoti ne tikai tehniski un fiziski, bet arī mentāli."

Lielbritānija šajā mačā no tālienes realizēja 11 no 27 metieniem jeb 40,7%, kamēr Latvija trāpīja vien septiņus no 29 (24,1%).

"Ticu, ka tuvāko mēnešu laikā izpildīsim savu misiju [un kvalificēsimies Pasaules kausam]," uzsvēra Banki.

"Jūnijā mums bija lieliska uzvara pār Serbiju un svarīgs panākums pār Slovākiju, apliecinot mūsu mentālo gatavību. Līdzīga aina bija arī augusta logā. Nospēlējām lieliski pret Turciju un ar savu basketbola līmeni pārsteidzām visu Eiropu. Ņemot vērā arī maču pret Lielbritāniju, domāju, šovasar paveicām lielisku darbu," akcentēja treneris. "Skatoties uz nākamajiem diviem logiem, jūtos diezgan pārliecināts. Protams, mums būs dažu spēlētāju iztrūkums, taču puišiem jau teicu - neatkarīgi no personālijām, basketbolisti demonstrē konkrētu spēles stilu un sasniedz rezultātu, kas man liek justies pārliecinātam."

Latvijas izlasei kvalifikācijas ciklā atlikušas vēl četras spēles - novembrī pret Grieķiju un Lielbritāniju un februārī arī pret grieķiem un turkiem. Šajās cīņās nevarēs palīdzēt Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) un ULEB Eirolīgā spēlējošie.

"Mēs nekad nepadevāmies, kaut gan Lielbritānijai bija lieliska precizitāte no tālmetienu līnijas. Kristaps Porziņģis aizvadīja lielisku spēli, kaut gan pret viņu bija liels spiediens. Viņš bija mūsu atskaites punkts, lai tiktu pie soda metieniem un radītu labas iespējas ne tikai sev, bet arī komandas biedriem," sacīja Banki.

Tikmēr Latvijas izlases kapteinis Dairis Bertāns uzsvēra, ka viņš bija pārliecināts par komandas uzvaru. "Kaut arī cīņa ritēja punkts punktā, zinājām, ka šo spēli uzvarēsim, jo esam ar raksturu. Esam līdzīgus mačus uzvarējuši jau iepriekš, tāpēc biju diezgan drošs, ka atradīsim veidu, kā tikt pie panākuma arī šajā spēlē."