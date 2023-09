Banki varētu aizstāt slaveno Skariolo pie Eirolīgas kluba stūres

Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki gatavojas kļūt par Itālijas kluba Boloņas "Virtus Segafredo" stūrmani, ziņo vairāki Eiropas apskatnieki. Nupat no šīs pozīcijas tika atbrīvots pazīstamais Spānijas valstsvienības vadītājs Serdžo Skariolo.

"Virtus Segafredo" vien piektdien no galvenā trenera amata atlaida Skariolo, kurš preses konferencē kritizēja kluba vadību par šovasar veikto sastāva komplektāciju.

Boloņas klubs 62 gadus vecajam speciālistam parādīja durvis. Viņš komandu vadīja kopš 2021. gada, bet tagad apskatnieki ziņo, ka galvenais pretendents uz itāļa aizvietošanu ir tautietis Banki, kuru nosauca par aizvadītā Pasaules kausa labāko treneri. Zīmīgi, ka savstarpējā mači Banki ar Latvijas izlasi bija pārāks pār Skariolo un Spāniju.

Luca Banchi is in advanced talks with Virtus Segafredo Bologna, can confirm the news of @AlessandroMagg4.

Not done deal now, but everything is going well.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #EuroLega #Banchi #Latvia #FIBAWC #Transfers #Bologna #Virtushttps://t.co/H1c1QY0hRy