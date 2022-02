Banki: visticamāk, dažiem puišiem būs jāspēlē neierastā pozīcijā

Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki un tās kapteinis Dairis Bertāns apzinās, ka piektdien un nākampirmdien gaidāmajās 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīra spēlēs pret Beļģijas valstsvienību vairāki basketbolisti spēlēs sev neierastā pozīcijā, sarunā ar medijiem pirmdien atzina izlases pārstāvji.

Latvijas izlase piektdien un pirmdien aizvadīs spēles pret A apakšgrupas līderi Beļģijas izlasi, kas cikla ievadā izcīnīja uzvaras pret Slovākijas un Serbijas izlasēm. Līdz šim jau notikuši neoficiāli treniņi, kuros piedalījās daļa no garā 24 kandidātu saraksta. Savukārt pirmdien oficiālo treniņprocesu sāks jau 15 kandidāti, no kuriem vairāki basketbolisti nedēļas nogalē vēl bija nodarbināti savos klubos.

"Tās būs ļoti izaicinošas spēles pret grupas līderi. Tās ir vēl izaicinošākas tāpēc, ka mums jāsaskaras ar dažām problēmām savainojumu dēļ, kas mazliet ietekmē mūsu sastāvu," izteicās Banki, kurš pauda, ka izlase pulcējusi šobrīd iespējami labāko sastāvu.

Portāls "Delfi" pagājušonedēļ ziņoja, ka savainojumu dēļ tieši nevarēs spēlēt vairāki aizsargi – Kristers Zoriks, Artūrs Žagars un Aigars Šķēle –, bet ULEB Eirolīgas kalendāra dēļ nav pieejams "Baskonia" kluba pārstāvis Artūrs Kurucs. Zoriks, kurš pārcietis ceļgala savainojumu, gan ticis iekļauts arī saīsinātajā kandidātu sarakstā.

"Uzskatu, ka Kristers labi aizvada savu rehabilitāciju," par viņa veselību izteicās Banki. "Protams, ka izlases spēles pienākušas viņam ļoti svarīgā rehabilitācijas brīdī. Nacionālās izlases un "VEF Rīga" kluba medicīniskie darbinieki sadarbojas. Sekosim līdzi viņa progresam šī "loga" laikā. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, par prioritāti izvirzot viņa veselību un vajadzības."

16 kandidātu pulkā iekļauts arī Jānis Strēlnieks, kuram vēl 24. februārī jāaizvada spēle Kauņas "Žalgiris" kluba rindās ULEB Eirolīgā. Jau pirms nedēļas viņa cerības pievienoties valstsvienībai netika augstu vērtētas. Basketbolists gan pēc atkopšanās no paceles cīpslas savainojuma nedēļas nogalē Kauņas "Žalgiris" komandas sastāvā piedalījās Karaļa Mindauga kausa izcīņā.

Taču Banki norāda, ka ULEB Eirolīga svētdien pieņēmusi lēmumu 1. martā ieplānot "Žalgiris" komandai iepriekš pārceltu spēli izbraukumā pret Atēnu "Panathinaikos" vienību. Tātad šis mačs notiks dienu pēc mājas spēles ar Beļģijas izlasi.

"Jānis ir iekļauts sastāvā ne tikai mūsu vajadzību dēļ, bet arī tāpēc, ka kalendārs dod kādas cerības. Mēs uzturam kontaktu, lai Latvijas Basketbola savienība (LBS) un "Žalgiris" vadība pieņemtu oficiālu lēmumu. Taču patiesībā mums ir ļoti mazas cerības," neslēpj Banki.

Treneris uzskata, ka izlasē pulcēts interesants spēlētāju sastāvs. To veido gan pieredzējuši basketbolisti, gan spēlētāji, kuri veidos Latvijas basketbola nākotni.

"Daži puiši, kuri piedalījās iepriekšējā nometnē, noteikti palīdzēs jaunpienācējiem un gados jaunajiem spēlētājiem iekļauties komandā. Uzskatu, ka mums ir spēlētāji, kuri tiks galā ar šo situāciju. Mums pietrūkst ļoti konkrētas lomas spēlētājs. Tāpēc no visiem prasu, lai viņi uzņemas vairāk. Visticamāk, dažiem no puišiem būs jāspēlē neierastā pozīcijā. Esmu diezgan drošs, ka viņi ir pārliecināti par sistēmu un ļoti labi zina komandas biedrus, trenerus, kā arī uzbrukuma un aizsardzības noteikumus šajā komandā," skaidro Banki.

Rihards Lomažs pēc pirmajām divām cikla spēlēm ieņem pirmo vietu starp rezultatīvākajiem spēlētājiem Eiropas zonas kvalifikācijas turnīrā – Lomažs vidēji guvis 30,5 punktus. Sasmacnieks gan norāda, ka viņam galvenais ir gūt uzvaru, ja pat tas nozīmēs, ka viņš nav iemetis punktus, bet atdevis, piemēram, 15 rezultatīvas piespēles.

Zīmīgi, ka pēdējās divās spēlēs Denizli "Merkezefendi" kluba rindās Turcijas čempionātā Lomažs atdevis 17 rezultatīvas piespēles. Lomažam tika arī vaicāts par diezgan ticamo iespēju, ka viņam nāksies uzņemties saspēles vadītāja lomu.

"Pēdējās divās spēlēs klubā sāku spēlēju kā saspēles vadītājs. Ja treneris to prasīs, es to darīšu. Mēģināšu darīt visu to labāko. Dairis driblēs ar labo roku, es – ar kreiso. (Smejas.) Un tad par abiem tiksim galā," izteicās Lomažs.

"Mums treniņi vēl nav bijuši, būs tikai tagad," par spēli citā pozīcijā izteicās Bertāns. "Cik esam runājuši – to pašu teiks Rihards –. zinām, ka, visticamāk, būs jādara nedaudz vairāk, un varbūt citās pozīcijās nekā ierasts. Strādāsim šajās dienās, lai mēs būtu gatavi."

Latvijas izlase ar Beļģijas basketbolistiem oficiālās spēlēs tikusies trīs reizes. 2013. gadā tieši Beļģija aizšķērsoja latviešiem ceļu uz ceturtdaļfinālu (56:60), bet 2015. gadā (78:67) un 2017. gadā (92:64) latvieši revanšējās.

"Mums vienmēr bijušas sīvas spēles," atzina Bertāns. "Beļģija ir laba komanda. Sastāva gadu gaitā viņiem bijis diezgan stabils. Tas, ka [kvalifikācijas "logos"] nav Eirolīgas un NBA spēlētāju, viņus principā vispār neietekmē. Tā ir labi saspēlējusies komanda. Mēs redzējām, ka viņi uzvarēja abās spēlēs, un ir grupas līderi. Domāju, ka tas ir diezgan pelnīti. Tāpēc būs lielāks izaicinājums uzvarēt abas spēles."

Sagaidāms, ka Beļģijas izlase varētu demonstrēt atlētisku spēli. Ar to īpaši var izcelties centra pozīcijas spēlētājs Ismaels Bako ("Baxi Manresa" klubs Spānijā) un aizsargs Retins Obasohans (Jeruzalemes "Hapoel" klubs Izraēlā).

"Iepriekšējās spēlēs varbūt viņiem nebija tik daudz atlētisku spēlētāju. Bet talants viņiem vienmēr bijis. Šogad viņiem ir pāris spēlētāji ACB līgā, pret kuriem esmu spēlējis un redzējis vairākkārt. Groza apakšā atlētisms viņiem ir iespaidīgs. Mums jāmēģina tikt galā, vai ne, Marek," uzbrucējam Marekam Mejerim "stafeti nodeva" Bertāns.

"Paši arī neesam uz zemes stāvētāji," nosmēja Mejeris. "Viss būs kārtībā. Pēdējo reizi pret Beļģiju diezgan pasen [2015. gadā] spēlēju. Varēšu atjaunot atmiņas par Beļģijas izlasi."

Latvijas izlase pēc divām aizvadītām spēlēm 2023. gada Pasaules kausa atlases turnīra pirmajā kārtā ar vienu panākumu divos mačos ieņem trešo vietu A apakšgrupā. Tās vadībā ir Beļģijas izlase, kurai ir divas uzvaras, Serbija sakrājusi vienu uzvaru un vienu zaudējumu, bet Slovākija zaudējusi abās spēlēs.

Latvieši kvalifikācijas cikla pirmo kārtu uzsāka ar ļoti skaistu spēli Belgradā, kuras izskaņā dramatiski piekāpās Serbijas valstsvienībai. Savukārt pēc tam mājās Latvijas izlase guva smagu uzvaru pret Slovākijas vienību.

Abu nākamo spēļu pretiniece Beļģijas valstsvienību izbraukumā pieveica slovākus (83:57), bet mājās šokēja serbus (73:69). Latvijas izlase 25. februārī viesosies Monsā, bet 28. februārī beļģus uzņems "Arēnā Rīga".

Nākamo kārtu sasniegs grupas trīs spēcīgākās komandas, kuras līdzi ņems šajā kārtā sakrātās uzvaras un zaudējumus.