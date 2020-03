Basketbola Čempionu līga 2019./2020.gada sezonas finālastoņnieku turnīru plāno septembra beigās

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līga saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību otrdien pārcēlusi visas atlikušās 2019./2020.gada sezonas spēles uz septembra beigām un oktobra sākumu, ziņo līga.

FIBA Čempionu līgas valdes sēde pirmdien notika videokonferencē, un tajā, aizsargājot spēlētāju, treneru, ierēdņu un līdzjutēju veselību un drošību, tika nolemts visas atlikušās šīs sezonas spēles, kam bija jānotiek laikā no 2020.gada marta līdz maijam, pārcelt uz rudeni.

Priekšnoteikumi Čempionu līgas sezonas atsākšanai gadījumā, ja FIBA atceltu savu 12.marta lēmumu par visu sacensību pārtraukšanu, kas tika apstiprināts FIBA Centrālajā valdē 2020.gada 26. un 27.martā ir šādi:

1) lai aizsargātu spēlētāju, treneru, ierēdņu un līdzjutēju veselību un garantētu drošību, sporta aktivitātes atļauj visu to valstu attiecīgās valsts iestādes, kuru komandas joprojām spēlē Čempionu līgas sezonā;

2) lai nodrošinātu godīgu konkurenci, spēlētājiem jābūt pieejamam pietiekamam treniņu laikam, tiklīdz sporta aktivitātes ir atļautas;

3) lai pareizi organizētu spēles, ir jāatceļ pārrobežu ceļojumu ierobežojumi;

4) lai spēlētājiem, līdzjutējiem un partneriem nodrošinātu labākos apstākļus, līgas labāko komandu noskaidrošanas pasākumam jānotiek līdzjutēju acu priekšā.

Ņemot vērā to, ka iepriekšminētos nosacījumus šobrīd nevar izpildīt, lai noslēgtu sezonu, Čempionu līgas valde pieņēma vienprātīgu lēmumu slēgt 2019./2020.gada sezonu un atsākt to ar ceturtdaļfināliem. Finālastoņniekā būs olimpiskā sistēma, kurā uzvara vienīgajā spēlē dos tiesības iekļūt nākamajā kārtā. Šāds turnīrs notiks no 2020.gada 30.septembra līdz 4.oktobrim.

Pasākuma rīkotājs un atrašanās vieta, kā arī sīkāka informācija par sacensībām tiks paziņota vēlāk.

Mači divos pāros, kuros ceturtdaļfinālists vēl nav noskaidrots ("Dijon" - "Ņižņij Novgorod" un Tenerifes "Iberostar" - Ostendes "Filou"), tiks izspēlēti pirms finālastotnieka datumos, kas vēl nav noteikti.