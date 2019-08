Basketbola treneris Blats cieš no primāri progresējošas multiplās sklerozes

Pazīstamais basketbola treneris Deivids Blats cieš no primāri progresējošas multiplās sklerozes (PPMS), paziņojumā viņa trenētā kluba Pirejas "Olympiacos" mājaslapā atklāj speciālists.

60 gadus vecajam Blatam diagnoze tika uzstādīta pirms dažiem mēnešiem.

"Tā ir autoimūna saslimšana, kas vairākos veidos ietekmē dzīves kvalitāti un spēju veikt pamatfunkcijas, kas iepriekš šķita ikdienišķa lieta," paziņojumā raksta Blats.

Izraēliešu treneris kā galveno problēmu uzsver, ka saslimšana viņa vecumā var radīt vājumu kājās.

"Nogurums, līdzsvara zudums un izturības trūkums ir lielas problēmas. Esmu ieturējis speciālu režīmu un veicis vingrinājumus, kā arī peldējis, lai uzlabotu sava ķermeņa stāvokli," atklāj treneris.

Tomēr viņš uzsver, ka šī saslimšana netraucē pildīt trenera darbu – mācīt un iedvesmot daudzus cilvēkus.

"Man ir lieliski ārsti, treneri, fizioterapeiti un kluba vadība, kas pieņem manu slimību un palīdz to pārvarēt. Par ko es varētu sūdzēties? Absolūti par neko. Tā ir enerģijas izšķiešana. Ja es prasu no basketbolistiem un personāla rādīt savu labāko sniegumu, man ir jāprasa tas pats arī no sevis," raksta Blats.

Blats "Olympiacos" vada no pagājušā gada. Iepriekšējā sezonā viņa vadībā spēlēja Jānis Strēlnieks un Jānis Timma. Pirms tam viņš divus gadus vadīja Stambulas "Dariššafaka" no Turcijas, ar šo vienību pērn triumfējot ULEB Eirokausā. Trenera palīgs šo laiku bija arī latvietis Oskars Ernšteins.

Savas trenera karjeras laikā Blats piecas reizes kļuvis par Izraēlas čempionu un sešas reizes izcīnījis šīs valsts kausu, kā arī 2014. gadā aizveda Telavivas "Maccabi" līdz ULEB Eirolīgas titulam.

Tāpat Blats sešus gadus vadīja Krievijas vīriešu izlasi, ar kuru 2007. gadā kļuva par Eiropas čempionu un 2012 .gada olimpiskajās spēlēs ieguva bronzu.

Savukārt no 2014. līdz 2016. gada janvārim Blats vadīja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienību Klīvlendas "Cavaliers".