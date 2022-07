Beļģijas basketbolisti atspēlējas un sagādā fiasko serbiem, lietuviešiem zaudējums

Beļģijas vīriešu basketbola izlase pirmdien 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma spēlē, kuru tehnisku iemeslu dēļ nevarēja turpināt svētdien, uzvarēja Serbiju, kamēr zaudējumu piedzīvoja Lietuva.

Beļģija Nišā uzvarēja ar rezultātu 74:73 (23:21, 15:17, 15:22, 21:13), šajā ciklā serbus pārspējot otro reizi.

Pirmā posma A apakšgrupā ar piecām uzvarām sešās spēlēs pirmā bija Latvija, četras uzvaras guva Beļģija, trīs - Serbija, bet Slovākija piedzīvoja sešus zaudējumus. Otrajā posmā izcīnītie panākumi pret Slovākiju netiks ņemti vērā.

Otrā posma I apakšgrupā pa trīs uzvarām četrās spēlēs ir Grieķijai un Latvijai, divas uzvaras ir Turcijai un Beļģijai, bet viena uzvara - Serbijai un Lielbritānijai.

Finālturnīram kvalificēsies trīs labākās komandas no sešām.

Beļģijas un Serbijas mačs svētdien tika pārtraukts pēc nepilnām trim minūtēm, kad ēkā radās problēmas ar elektrību. Beļģijas izlase tobrīd atradās vadībā ar 6:3. Tika nolemts, ka spēle tiks pabeigta pirmdien.

Beļģi maču noslēdza ar 11 punktu izrāvienu, bet uzvaras grozu 39 sekundes pirms pamatlaika beigām guva Emanuēls Lekomte.

Beļģijas izlasē 17 punktus guva Izmaels Bako, bet pa 16 punktiem guva Lekomte un Retins Obasoans. Serbijai 14 punktus guva Vaņa Marinkovičs, 12 pievienoja Nemaņa Bjelica, 11 punkti bija Aleksam Avramovičam, bet septiņi punkti un desmit atlēkušās bumbas - Bobanam Marjanovičam.

