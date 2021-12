Bērni līdz 12 gadu vecumam TTT spēles var apmeklēt vecāku pavadībā

Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt TTT mājas spēles bez vakcinācijas sertifikāta, ierodoties vecāku pavadībā. Bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, spēles apmeklējumam nepieciešams derīgs sertifikāts, ziņo klubs.

Basketbola klubs "TTT Rīga" trešdien, 15. decembrī, Eirolīgas nedēļas spēlē uzņems septiņkārtējo Spānijas čempioni "Perfumerias Avenida". Visi ienākumi tiks ziedoti labdarības maratonam "Dod pieci", tādā veidā pievēršot uzmanību vides pieejamībai cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Latvijas Radio 5 – Pieci.lv astoto gadu rīko labdarības maratonu "Dod pieci". Tā ir daļa no projekta "Serious Request", kurā radio dīdžeji nedēļu raida no īpašas stikla studijas, aicinot ziedot līdzekļus apmaiņā pret mīļāko dziesmu radio ēterā. Šīgada maratons notiks 17.-23. decembrī. Tēma – vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tēmturis #VideVisiem

TTT "dod pieci" jau vairākus gadus. Visi ienākumi no 2017. gada 23. un 30. novembra spēlēm tika ziedoti atbalsta programmai "Plecs", palīdzot ģimenēm, kas uzņem bērnus no bērnu namiem. Pērn stikla studiju apmeklēja Ilze Jākobsone, Kitija Laksa un Karlīne Pilābere, bet parakstīts Kitijas Laksas krekls tika izsolīts par 125 eiro. Šogad OSC zālē ieeja atļauta 104 cilvēkiem.