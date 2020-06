Bertāna aģents: lēmums par nespēlēšanu tika pieņemts pēdējā brīdī

Lēmums neaizvadīt šīs sezonas atlikušo daļu tika pieņemts pēdējā brīdī, sarunā ar portālu "hoopshype.com" teica Dāvja Bertāna aģents Artūrs Kalnītis.

Jau vēstīts, ka NBA vienības Vašingtonas "Wizards" spēlētājs Dāvis Bertāns nolēmis nedoties uz sezonas noslēguma fāzi Orlando, jo pēc šīs sezonas beigām viņš kļūs par brīvo aģentu.

"Godīgi sakot, Dāvis bija gatavs spēlēt, bet pēdējā brīdī pieņēma lēmumu izlaist sezonas beigas," sarunā ar portālu teica Kalnītis. "Spēlējam ar tām kārtīm, kas mums ir iedalītas. Kad NBA paziņoja, ka spēlētāji par šādu lēmumu netiks sodīti, bet gan zaudēs vienu procentu no algas par katru izlaisto spēli, apsēdāmies un kārtīgi apspriedām šo lēmumu."

"Dāvim priekšā ir karjeras lielākais līgums, tāpēc skaidrs, ka viņš uzņemtos lielu risku, aizvadot mačus. Šis nebija grūts lēmums... Ja "Wizards" būtu izlikta ar piekto vai sesto numuru, situācija izvērstos citādāka. Dāvis ir cīnītājs, taču šajā situācijā nolēma palikt malā."

Bertāns iegūs statusu "attaisnots spēlētājs", kas nozīmē, ka viņš nevarēs saņemt atalgojumu, taču papildu sankcijas pret viņu par pieņemto lēmumu netiks īstenotas.

Kalnītis arī atklāja, ka komanda un tās spēlētāji bijuši ļoti saprotoši par pieņemto lēmumu. Arī pati "Wizards" iepriekš jau norādīja, ka šosezon koncentrēsies uz citām lietām, nevis domās par uzvarām un zaudējumiem.

"Dāvis ar komandas menedžeri Tomiju Šepardu kontaktējas dienu no dienas. Komanda par latvieša nodomiem zināja jau iepriekš, tāpat viņš savlaicīgi informēja savus komandas biedrus," situāciju skaidroja basketbolista aģents. "Visi viņu atbalstīja, un Tomijs līdz šim ir bijis lielisks. Man patīk, kā viņš strādā. Dāvim ar Tomiju ir īpaša saikne."

"Pats nebiju klāt, kad Dāvis informēja klubu par savu lēmumu, bet viņš man teica, ka saruna bijusi patīkama un justs atbalsts."

Jau iepriekš ESPN apskatnieks Eidriens Vodžnarovskis ziņoja, ka viens no iemesliem, kāpēc Bertāns izlaidīs sezonu, ir traumu risks. Latvietis jau divreiz karjerā ir pārrāvis ceļgala krusteniskās saites. Šim apgalvojumam piekrita arī Kalnītis, taču aģents neslēpa, ka tā ir tikai aisberga redzamā daļa.

"Traumu risks spēlēja savu lomu, pieņemot lēmumu, taču tas nebija vienīgais iemesls. Neesmu to minējis, bet līdz ar sezonas sākšanos, spēkā stājās Dāvja apdrošināšanas polise, kas paredz, ka traumas gadījumā viņš saņems prāvu čeku," atklāja Kalnītis. "Šī iemesla dēļ varu teikt, ka traumas nebija vienīgais iemesls, bet noteikti nospēlēja savu lomu."

"Ja neesi spēlējis vairākus mēnešus, dažās nedēļas sagatavoties nav iespējams. Netaisos spekulēt, cik vēl spēlētāju domā izlaist sezonas beigas, bet zinu, ka mēs neesam vienīgie. Zinu, ka arī Džeisons Teitums šovasar plāno parakstīt līgumu. Arī viņš paudis bažas par gaidāmo."

Sarunas noslēgumā Kalnītis "caur puķēm" lika noprast, ka latvietis varētu palikt Vašingtonā. Iepriekš šādu viedokli paudusi arī pati komanda, bet Bertāns vienā no intervijām atklāja, ka šajā pilsētā jūtas kā mājās un loma komandā viņu ļoti apmierina.

"Ikviens prāto par Bertāna šīs vasaras plāniem un nodomiem spēlētāju tirgū. Varu teikt, ka Dāvim patīk Vašingtonā, un tiklīdz būs ļauts veikt pārrunas, "Wizards" būs pirmā komanda, ar kuru sēdīsimies pie galda," norādīja aģents.

"Associated Press" vēsta, ka, nepiedaloties astoņos mačos, Bertāna alga šosezon būs par 600 000 ASV dolāru (aptuveni 533 000 eiro) mazāka. Taču gadījumā, ja "Wizards" iekļūs izslēgšanas spēlēs, viņš kopumā varētu zaudēt ap 900 000 ASV dolāru (aptuveni 800 000 eiro).

Šosezon Vašingtonas "Wizards" sastāvā Bertāns ir aizvadījis 54 spēles, kuru laikā ik mačā vidēji spēlētās 29,3 minūtēs ir guvis 15,4 punktus, sakrājis 4,5 atlēkušās bumbas, 1,7 reizes rezultatīvi piespēlējis, 0,7 reizes pārķēris bumbu un 0,6 reizes bloķējis pretinieku metienus.

Latvijas basketbolists izceļas trīspunktu metienu precizitātē, kur kopā ar Nemanju Bjelicu no Sakramento "Kings" dala septīto vietu ar 42,4 procentiem precīzu trīspunktnieku.

Bertānam šī ir nepārprotami labākā sezona NBA karjerā un paredzams, ka viņa atalgojums nākamajā līgumā būs jau krietni lielāks nekā līdz šim. Ar "Wizards" latvietis parakstīja divu gadu līgumu par kopējo summu 14,5 miljoni ASV dolāru (12,9 miljoni eiro).

Jau ziņots, ka NBA brīvo aģentu tirgus atvērsies 18. oktobrī, taču pirmajā nedēļā jeb no 19. līdz 23. oktobrim oficiālas vienošanās nevarēs slēgt.

NBA sezona atsāksies 31. jūlijā ar 22 komandu līdzdalību, tām tiekoties "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando.

Paredzēts, ka no 30.jūlija līdz 14.augustam norisinātos regulārā čempionāta turpinājums, bet 15. un 16.augustā - "play-in" spēles, ja būs nepieciešams. Dienu vēlāk sāktos izslēgšanas turnīrs, bet mēneša beigās varētu ierasties ģimenes un viesi. No 31. augusta līdz 13. septembrim notiktu izslēgšanas turnīra otrā kārta, no 15. septembra līdz 28. septembrim notiktu konferenču fināli, bet finālsērija iecerēta no 30. septembra līdz 13. oktobrim.

Basketbolistiem komandu rīcībā jāatgriežas līdz 22. jūnijam. Sākot no 23. jūnija, galvenais treneris varēs pievienoties basketbola nodarbībās.

Pēc tam laikā no 23. līdz 30. jūnijam NBA komandām paredzētas koronavīrusa pārbaudes, bet no 9. līdz 29. jūlijam - treniņnometne Orlando. Sezonas otrajai pusei komandas varēs pieteikt 17 spēlētājus līdzšinējo 15 vietā.

Sezonas noslēguma fāzē 16 komandām, kas ieņem izslēgšanas spēļu vietas Rietumu un Austrumu konferencēs, pievienosies vēl sešas komandas, lai noteiktu galīgo izslēgšanas spēļu sastāvu. Katra no 22 komandām vēl aizvadīs astoņas regulārās sezonas spēles, lai komandas izsētu izslēgšanas turnīrā.

Šobrīd komandas nav aizvadījušas vienādu spēļu skaitu un tā tas būs arī pirms izslēgšanas turnīra, tāpēc vienību vietas tabulā tiks noteiktas pēc uzvaru un aizvadīto spēļu attiecības.

Austrumu konferencē "Wizards" no pirmā astoņnieka atpaliek par sešu uzvaru tiesu, bet, lai "play-in" turnīrā cīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs, nepieciešama ne vairāk kā četru panākumu starpība. Rietumos devīto un astoto vietu šķir četras uzvaras, bet cīņa par devīto pozīciju būs gana sīva, jo četrām komandām uzvarēto un aizvadīto spēļu attiecība ir pusprocenta robežās.

Noslēdzoties regulārajam čempionātam, visvairāk spēļu - 75 - būs aizvadījusi Dalasas "Mavericks", daudzām komandām būs no 72 līdz 74 mačiem, bet ar 71 dueli regulāro turnīru noslēgs Sanatonio "Spurs" un Losandželosas "Lakers".

Parasti NBA regulārajā čempionātā komandas aizvada 82 spēles, taču šoreiz ierasto grafiku izjauca koronavīrusa pandēmija. Iepriekšējo reizi visas vienības pilnu sezonu neaizvadīja 2012./2013. gada sezonā, kad Bostonas terorakta dēļ netika izspēlēts Bostonas "Celtics" - Indiānas "Pacers" mačs. "Celtics" un "Pacers" regulāro turnīru noslēdza ar 81 spēli, taču tas neietekmēja komandu vietas turnīra tabulā.