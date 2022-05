Bertānam 10 punkti; 'Mavericks' trešajā ceturtdaļā pieļauj 'Suns' izrāvienu un zaudē

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu otrās kārtas piektajā spēlē guva 10 punktus, bet viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" ar rezultātu 80:110 izbraukumā piekāpās Fīniksas "Suns", sērijā līdz četrām uzvarām nonākot iedzinējos ar rezultātu 2-3.

Bertāns šajā mačā laukumā iesaistījās no rezervistu soliņa, un viņš laukumā pavadīja 19:28 minūtes. Latvietis ar desmit gūtajiem punktiem bija trešais rezultatīvākais spēlētājs komandā, un viņš realizēja trīs tālmetienus (3/4) un vienu soda metienu(1/1). Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba un viena pārtverta bumba. Spēli Bertāns noslēdza ar +/- rādītāju +1.

"Mavericks" labā 28 punktus un 11 atlēkušās bumbas iekrāja Luka Dončičs, bet 21 punktu guva Džeilens Bransons. Devins Bukers bija rezultatīvākais "Suns" sastāvā, gūstot 28 punktus, 20 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Deandrē Eitona kontā, bet Mikals Bridžess guva 14 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un pārtvēra četras bumbas. Kriss Pols izdarīja desmit rezultatīvas piespēles, kurām pievienoja arī septiņus punktus.

Bertāns otrajā ceturtdaļā 26 sekunžu laikā guva septiņus punktus. Viņš vispirms realizēja tālmetienu pēc Bransona piespēles, panākot rezultātu 33:28. Nākamajā "Mavericks" uzbrukumā latvietis saņēma bumbu no Spensera Dinvidija, realizēja tālmetienu un nopelnīja soda metienu, realizējot četru punktu gājienu (37:30). "Suns" gan neļāva "Mavericks" noturēties vadībā, un līdz puslaika beigām mājinieki pārņēma vadību ar 49:46.

