Bertānam 11 punkti un Dončičam sezonas rekords 'Mavericks' uzvarā pār 'Rockets'

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns piektdien guva 11 punktus un Luka Dončičs savā sezonas rezultatīvākajā mačā izcēlās ar 50 punktiem, Dalasas "Mavericks" basketbolistiem svinot uzvaru Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.

Dalasieši izbraukumā ar rezultātu 112:106 (30:24, 31:26, 20:34, 31:22) uzveica Hjūstonas "Rockets".

Bertānam piektdien bija ilgākais spēles laiks sezonā - 17 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā rūjienietis realizēja savu vienīgo divu punktu metienu, divus no sešiem "trejačiem" un visus trīs soda metienus. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja divus metienus un divreiz pārkāpa noteikumus.

"Mavericks" ar Bertānu laukumā iemeta par 23 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija pārliecinoši labākais rezultāts komandā. Bertāns spēlēja gandrīz visu ceturto ceturtdaļu, kuru viesi uzvarēja ar 31:22, latvietim gūstot astoņus punktus.

Dončičs otro reizi karjerā sasniedza 50 punktu robežu, realizējot 17 no 30 metieniem no spēles, tajā skaitā pusi no 12 izpildītajiem tālmetieniem. Ceturtajā ceturtdaļā viņš guva 17 jeb vairāk nekā pusi no komandas punktiem. Slovēnis arī atzīmējās ar desmit atlēkušajām bumbām un astoņām rezultatīvām piespēlēm.

Bertāns un Spensers Dinvidijs ar 11 punktiem bija nākamie rezultatīvākie uzvarētāju rindās.

"Rockets" komandā Džabari Smits guva 24 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, Džeilenam Grīnam šajos rādītājos bija 23+8, bet Alperenam Šenginam - 19+8.

"Mavericks" ar 17 uzvarām 33 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kur "Rockets" ar bilanci 9-23 ir pēdējā, 15.pozīcijā.

Otrajos Ziemassvētkos dalasieši sāks trīs mājas spēļu sēriju, tiekoties ar Losandželosas "Lakers".