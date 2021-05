Bertānam 13 punkti spēlē pret 'Bucks'; Kurucs maču noraugās no soliņa

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns trešdien guva 13 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" zaudējumā izbraukumā pret Milvoki "Bucks", kurai uz rezervistu soliņa palika Rodions Kurucs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Milvoki "Bucks" mājās pieveica Vašingtonas "Wizards" ar 135:134 (29:37, 42:34, 32:24, 32:39).

Bertāns spēlēja 27 minūtes un 30 sekundes, grozā raidot divus no sešiem tālmetieniem un divus no četriem divpunktu metieniem, kā arī trīs no četriem soda metieniem. Viņa rēķinā arī viena rezultatīva piespēle, divas piezīmes un sliktākais mačā +/- rādītājs -9.

Pretinieku vienībā uz rezervistu soliņa palika Rodions Kurucs. Jau ziņots, ka viņu "Bucks" rindās varētu aizstāt Telavivas "Maccabi Playtika" rindās spēlējošais amerikānis Elaidža Braients.

Viesu vienībā Vestbruks izcēlās ar 29 punktiem, izcīnītām 12 atlēkušajām bumbām un 17 rezultatīvām piespēlēm. Tas viņam bija jau 33."triple-double" sezonā un piektais pēdējās sešās spēlēs, kā arī 179. - karjerā, tikai par diviem atpaliekot no līgas rekorda, kas pieder Oskaram Robertsonam ar 181 "triple-double".

Tomēr viesi bija spiesti piekāpties tikai ceturto reizi pēdējās 17 spēlēs.

Bredlijs Bīls sakrāja 42 punktus, ar trīspunktnieku panākdams 134:135 5,3 sekundes līdz mača beigām.

Viesiem uzvarai nelīdzēja arī 43 izpildītie soda metieni, kā arī 71 gūtais punkts pirmajā puslaikā, kas ir lielākie "Bucks" pretinieku šosezon sasniegtie skaitļi.

Rui Hačimura nespēlēja, viņa lomā ar 11 punktiem iejūtoties Entonijam Gilam, bet Deniels Getfords 12 punktiem pievienoja desmit atlēkušās bumbas.

"Bucks" komandā Jannis Adetokunbo guva 23 punktus un sakrāja deviņās atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. 29 punkti, piecas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles Džrū Holidejam, mājiniekiem svinot uzvaru bez Krisa Midltona, kuram ir neliels ceļa savainojums.

Vēl pieci "Bucks" spēlētāji sakrāja ar diviem cipariem rakstāmu punktu summu.

"Wizards" ar 30 uzvarām 66 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu grupā, cīņā par pēdējo vietu "play-in" turnīrā par trim uzvarām apsteidzot Toronto "Raptors".

Tieši pie "Raptors" ASV galvaspilsētas vienība viesosies ceturtdien, kamēr Kuruca pārstāvētā Milvoki "Bucks" piektdien uzņems Hjūstonas "Rockets".

NBA pamatturnīrā komandas aizvadīs 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.