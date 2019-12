Bertānam 21 punkts un vieta pamatpiecniekā; Porziņģim vien 17 minūtes 'Mavericks' uzvarā

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns otrdien izcēlās ar 21 punktu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, bet viņa pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" vienība zaudēja, kamēr Kristaps Porziņģis atzīmējās ar septiņiem punktiem un pieciem bloķētiem metieniem Dalasas "Mavericks" komandas uzvarā.

Vašingtonas "Wizards" piekāpās Orlando "Magic" basketbolistiem, atzīstot viesu pārākumu ar rezultātu 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30).

Bertāns pirmo reizi šosezon laukumā devās pamatpiecniekā, tajā aizstājot vienības pamatsastāva centru Tomasu Braientu, kurš cietis pēdas savainojumu. Rūjienietis laukumā pavadīja 40:01 minūtes, kurās viņš izcēlās ar 21 punktu (3/4 divpunktu metienos, 4/12 trīspunktu metienos, 3/3 soda metienos), piecām atlēkušajām bumbām, diviem bloķētiem metieniem un vienu pārtvertu bumbu.

Latvijas basketbolistam esot laukumā, "Wizards" komanda pretiniekiem piekāpās ar trīs punktu deficītu.

Vidzemnieks spēli iesāka neraksturīgi sev, pirmajā ceturtdaļā no spēles trāpot divus divpunktu metienus. Bertāns gan izprovocēja arī noteikumu pārkāpumu trīspunktu metienu laikā un realizēja visus trīs soda metienus, bet pirmo tālmetienu trāpīja jau otrajā ceturtdaļā. Viesi no Orlando gan pakāpeniski audzēja savu pārsvaru, uz brīdi pat sasniedzot rezultātu 68:50.

Trīs trāpīti Bertāna tālmetieni vienas minūtes laikā ļāva "Wizards" komandai trešās ceturtdaļas ievadā pat izvirzīties vadībā, tomēr "Magic" vienība drīz vien pārsvaru atguva un to noturēja līdz spēles izskaņai.

Bredlījs Bīls mājinieku labā izcēlās ar 42 punktiem, bet trešais komandas rezultatīvākais "Wizards" komandā aiz Bīla un Bertāna bija Aizeja Tomass, kura kontā 20 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles. Savukārt viesu panākumu kaldināja Evans Fornjē, kurš guva 31 punktu, bet Dīdžejs Augustīns pievienoja 24 punktus.

Savukārt Dalasas "Mavericks" vienība izcīnīja astoto uzvaru deviņās spēlēs, ar rezultātu 118:97 (24:24, 35:29, 25:22, 34:22) viesos pieveicot Ņūorleānas "Pelicans" komandu.

Porziņģis laukumā pabija vien 17:34 minūtes, kuru laikā liepājnieks atzīmējās ar septiņiem punktiem (1/8 divpunktu metienos, 1/3 trīspunktu metienos, 2/2 soda metienos), sešām atlēkušajām bumbām, pieciem bloķētiem metieniem un vienu rezultatīvu piespēli. Kurzemniekam esot laukumā, "Mavericks" pretiniekiem zaudēja ar 13 punktu deficītu, bet viņš pats nopelnīja četras personīgās piezīmes un vienu tehnisko pārkāpumu.

Block Party in the Big Easy 👋

Porzingis already has 4 swats in the 1st QTR! pic.twitter.com/8fP5Kto07N