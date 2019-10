Bertānam divi precīzi tālmetieni NBA pārbaudes spēlē

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pārbaudes spēlē svētdien, 13. oktobrī, ar septiņiem gūtiem punktiem izcēlās Dāvis Bertāns, bet Vašingtonas "Wizards" ar 108:115 (26:27, 26:28, 31:29, 25:31) piekāpās Milvoki "Bucks".

Bertāns mačā iesaistījās no soliņa, bet nospēlēja 20:09 minūtes. Viņš realizēja divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet kļūdījās vienīgajā divpunktu metienā. Vēl viņa kontā četras rezultatīvas piespēles, divas atlēkušās bumbas, viena kļūda un trīs personiskās piezīmes, bet labākais +/- rādītājs vienībā (+25).

"Wizards" vienībai 20 punktus guva Bredlijs Bīls, bet 17 punkti Tomasam Braiantam. Uzvarētājiem 22 punktus guva Kriss Midltons, bet pa 18 punktiem Ersan Iljasova un Sterlings Brauns.

18. oktobrī pēdējā NBA pirmssezonas pārbaudes spēlē "Wizards" tiksies ar Filadelfijas "76ers", bet 23. oktobrī sāks regulāro sezonu ar maču pret Kristapu Porziņģi un Dalasas "Mavericks".