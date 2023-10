Bertānam divi realizēti tālmetieni 'Thunder' zaudējumā NBA pārbaudes spēlē

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns naktī uz pirmdienu guva deviņus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pārbaudes mačā, kurā Oklahomasitijas "Thunder" piedzīvoja zaudējumu.

"Thunder" viesos ar 115:117 (27:29, 34:38, 26:31, 28:19) piekāpās Šarlotas "Hornets", piedzīvojot otro zaudējumu trīs pirmsezonas spēlēs.

Tikmēr Bertānam "Thunder" sastāvā šī bija otrā cīņa. Laukumā viņš pavadīja 17:57 minūtes, kuru laikā realizēja divus (2/7) tālmetienus un visus trīs soda metienus. Vēl latvieša kontā divas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas piezīmes un +/- rādītājs +1.

Bertans knocks down the 3 after the Ghost action, but look at how he got free in the first place:

Bertans goes to the weakside block while JRE and Tre run PnP. As Charlotte defends it in drop again JRE gets wide open which makes Bertans' guy go after JRE. pic.twitter.com/VzmHJhImFN