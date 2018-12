Bertānam ilgākais spēles laiks sezonā un desmit punkti 'Spurs' uzvarā

Latvietis Dāvis Bertāns svētdien tika pie ilgākā spēles laika sezonā un iemeta desmit punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, kamēr viņa pārstāvētā Sanantonio "Spurs" komanda savā laukumā ar rezultātu 131:118 (32:33, 30:22, 35:35, 34:28) pieveica Portlendas "Trail Blazers".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 27 minūtes, kas ir viņa ilgākais spēles laiks šosezon, turklāt latvietis guva arī desmit punktus, aizvadot vienu no rezultatīvākajām cīņām sezonā. Latvijas basketbolists svētdienas spēli sāka "Spurs" starta pieciniekā. Viņš iemeta divus no četriem divpunktu metieniem un divus no trim trejačiem, kā arī atzīmējās ar vienu bloķētu metienu un vienu kļūdu.

"Spurs" sastāvā rezultatīvākais ar 36 punktiem bija Demars Derozans, kuram arī astoņas atlēkušās bumbas, kamēr 29 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienoja Lamarkuss Oldridžs.

Tikmēr "Trail Blazers" labā 37 punkti un desmit rezultatīvas piespēles Damjanam Lilardam, bet 24 punktus sameta Kristians Džeimss Makolums.

"Spurs" un Bertānam šī spēle gan neiesākās pārāk veiksmīgi, jo pirmo minūšu laikā komanda nonāca iedzinējos, kamēr pirmais latvieša raidījums tika bloķēts, bet otrais lidoja mērķim secen. Septītajā minūtē Latvijas basketbolists tika nomainīts, tobrīd mājiniekiem esot iedzinējos ar 11:13, bet pēc pāris minūtēm viņš atgriezās laukumā, kad Sanantonio vienība jau bija priekšā ar 21:20.

Pie saviem pirmajiem punktiem Bertāns gan tika vien otrās ceturtdaļas sākumā, kad realizēja tālmetienu un izvirzīja "Spurs" vadībā ar 37:35, turklāt jau nākamajā minūtē viņš iemeta vēl vienu trejaci. Tas sekmēja Sanantonio komandas izrāvienu, kas vienubrīd ļāva iegūt arī 12 punktu vadību, bet pirmo puslaiku noslēgt ar 62:55.

Tiesa, trešajā ceturtdaļā "Trail Blazers" atspēlējās un pāris reizes ieguva pat septiņu punktu vadību, bet izšķirošo atspēlēšanos "Spurs" labā ar precīzu divpunktnieku iesāka tieši Bertāns, turklāt noslēdzošās 12 pamatlaika minūtes mājinieki iesāka ar septiņu punkti vadību (97:90).

Noslēdzošajā ceturtdaļā "Trail Blazers" tā arī vairs nespēja atspēlēties, kas noslēgumā "Spurs" vienībai ļāva gūt gana drošu uzvaru.

Ar 11 uzvarām 23 spēlēs "Spurs" komanda Rietumu konferences kopvērtējumā atrodas tikai 13.vietā, taču pirmais astoņnieks ir tikai pāris uzvaru attālumā. Savukārt "Trail Blazers" ar 13 panākumiem konferencē ieņem septīto pozīciju.

Nākamo maču "Spurs" aizvadīs otrdien, kad izbraukumā tiksies ar Jūtas "Jazz".