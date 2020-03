Bertānam, Pasečņikam un pārējiem 'Wizards' basketbolistiem turpmākās dienas jāpavada paškarantīnā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Vašingtonas "Wizards" basketbolistiem, tajā skaitā arī latviešiem Dāvim Bertānam un Anžejam Pasečņikam, turpmākās 3-4 dienas jāpavada paškarantīnā, saviem spēlētājiem ieteikusi vienība.

Lēmums pamatots ar to, ka 29.februāri "Wizards" spēlēja ar Jūtas "Jazz", bet 10.martā bija tikšanās ar Ņujorkas "Knicks", kas arī bija nesen tikusies ar "Jazz".

Basketbolistiem, treneriem un komandas personālam, kuriem būs gripas simptomi, tiks veikti Covid-19 vīrusa testi.

Jau ziņots, ka NBA vadība trešdien lēma uz nenoteiktu laiku pārtraukt regulāro sezonu, jo īsi pirms mača sākuma vienam no "Jazz" basketbolistiem konstatēta saslimšana ar Covid-19 vīrusu.

Šāds paziņojums no NBA vadības nāca pēc tam, kad īsi pirms spēles sākuma starp "Jazz" un Oklahomasitjas "Thunder", vienam no spēlētājiem tika konstatēta inficēšanās ar Covid-19 vīrusu. Lai arī līga nenosauca spēlētāja uzvārdu, kļuvis zināms, ka tas ir Rūdijs Gobērs.

Zīmīgi, ka Gobērs iepriekš pauda nicinošu viedokli par vīrusu, tāpēc tiekoties ar medijiem, viņš demonstratīvi pieskārās visiem mikrofoniem un virsmām.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

