Bertāns 15 minūtēs realizē vienu tālmetienu; 'Mavericks' izsēj 16 punktu pārsvaru

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē pirmdien, 20. martā, Dāvis Bertāns guva trīs punktus, bet viņa pārstāvētā komanda Dalasas "Mavericks" nenosargāja trešās ceturtdaļas beigās iegūto 16 punktu pārsvaru un ar 108:112 (28:30, 32:27, 36:26, 12:29) piekāpās Memfisas "Grizzlies".

Bertāns mačā nospēlēja 15:15 minūtes, kuru laikā realizēja vienu no četriem tālmetieniem, bet kļūdījās vienīgajā divpunktu metienā. Vēl latvieša kontā divas rezultatīvas piespēles, viena atlēkusī bumba un trīs personiskās piezīmes.

Minūti pirms trešās ceturtdaļas beigām Kairijs Īrvings panāca +16 "Mavericks" labā (96:80), bet pēc 30 sekundēm Bertāns nerealizēja tālu trīspunktu metienu, ar kuru varēja vēl vairāk palielināt Dalasas komandas pārsvaru. "Grizzlies" gan ceturtdaļas izskaņā realizēja tālmetienu, bet pēdējā ceturtdaļā sadeldēja "Mavericks" pārsvaru un izvirzījās vadībā ar 104:103. Lai gan mirkli vēlāk "Mavericks" uz brīdi atguva vadību, mača izskaņā pārliecinošāki bija "Grizzlies" basketbolisti, svinot uzvaru ar četru punktu pārsvaru.

Nespēlējot Lukam Dončičam, "Mavericks" rindās ar 28 punktiem rezultatīvākais bija Īrvings, bet pa 20 punktiem guva Džeidens Hārdijs un Kristians Vūds, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas. Uzvarētājiem ar 28 punktiem izcēlās Džarens Džeksons, Santi Aldama guva 22 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, 17 punktus guva Desmonds Beins, bet 16 punkti Taiusam Džounsam.

NBA Rietumu konferences kopvērtējumā "Mavericks" ar 36 uzvarām 72 spēlēs ieņem septīto vietu, droši atrodoties tā saucamajā "play in" zonā, bet no sestās vietas un tiešās iekļūšanas izslēgšanas spēlēs atpaliekot par vienu uzvaru. Trešdien Dalasas komanda mājās uzņems savu tiešo konkurenti cīņā par "play off" zonu, NBA čempioni Goldensteitas "Warriors".