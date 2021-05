Bertāns 62 sekundēs iemet trīs trejačus; Vestbruks labo leģendārā Robertsona rekordu

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien guva 15 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, bet Rasels Vestbruks kļuva par "triple-double" bagātāko spēlētāju līgas vēsturē, viņu pārstāvētajai Vašingtonas "Wizards" ciešot zaudējumu.

"Wizards" viesos ar rezultātu 124:125 (32:34, 30:27, 17:35, 45:29) zaudēja Atlantas "Hawks".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un deviņas sekundes, kuru laikā aizmeta garām vienu divpunktu metienu un vienu soda metienu, bet realizēja piecus no deviņiem tālmetieniem. Trīs no trejačiem viņš iemeta ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē, minūtes un divu sekunžu laikā no rezultāta 106:115 panākot 115:117.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par desmit punktiem vairāk nekā ielaida - šajā rādītājā viņš bijis starp komandas līderiem pēdējās spēlēs.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Rasels Vestbruks, kurš arī izcīnīja 13 bumbas zem groziem un veica 21 rezultatīvu piespēli. Nepilnas deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām viņš nopelnīja savu 182. "triple-double" karjerā, kas ir par vienu vairāk, nekā iepriekšējam rekordistam Oskaram Robertsonam, kura sasniegums bija nepārspēts kopš 1974. gada.

Vēl viesiem 20 punktus guva Rui Hačimura un 18 punktus pievienoja Robins Lopess. Līgas otrs rezultatīvākais spēlētājs Bredlijs Bīls kājas augšstilba muskuļa traumas dēļ nespēlēja un nepiedalīsies arī nākamajā cīņā.

"Hawks" vienībā 36 punktus guva Trejs Jangs. Vēl 28 punkti bija Džonam Kolinsam, 25 punktus guva Bogdans Bogdanovičs, bet desmit punkti un 22 atlēkušās bumbas bija Klintam Kapelam.

"Wizards" ar 32 uzvarām 69 spēlēs ieņem desmito vietu Austrumu konferencē un ir stabilā pozīcijā, lai piedalītos "play-in" spēlēs."Hawks" ar 38 panākumiem 69 dueļos ir piektā un, visticamāk, sezonu turpinās ar "play-off".

Trešdien abas komandas Atlantā aizvadīs vēl vienu savstarpēju spēli.

Rodions Kurucs pirmdien palika ārpus pieteikuma Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē, kurā viņa pārstāvētā Milvoki "Bucks" cieta zaudējumu.

"Bucks" viesos ar rezultātu 125:146 (36:45, 28:42, 29:26, 32:33) atzina Sanantonio "Spurs" pārākumu.

Kā pagājušajā nedēļā ziņoja mediji Ziemeļamerikā un Eiropā, "Bucks" atlaidīs Kurucu, lai atbrīvotu vietu Elaidžam Braientam. Pagaidām gan komanda nav pavēstījusi par izmaiņām sastāvā un Kuruca vārds neparādās arī NBA darījumu sarakstā.

"Bucks" līderis Jannis Adetokunbo guva 28 punktus, Kriss Midltons pievienoja 23 punktus, bet Džrū Holidejam bija 20 punkti.

"Spurs" rindās ar 23 punktiem atzīmējās Demars Derouzens, 21 punkts bija Dežuntem Marejam, pa 20 guva Keldons Džonsons un Petijs Milss, bet 19 punkti bija Rūdijam Gerjam. Milss un Gejs kopā iemeta deviņus tālmetienus.

Pirmajā puslaikā gūtie 87 punkti ir jauns "Spurs" komandas rekords, bet 1984.gadā vienā no mačiem vienība otrajā puslaikā guva 91 punktu. Sanantonio basketbolisti pirmajās 24 minūtēs realizēja 67% metienu no spēles un aizvadīja rezultatīvāko maču sezonā.

Zīmīgi, ka Devins Vesels kļuva par septīto "Spurs" debitantu, kurš savā pirmajā sezonā realizējis 50 tālmetienus. Iepriekš to paveica latvietis Dāvis Bertāns, kā arī Gerijs Nīls, Tonijs Pārkers, Loids Denielss, Beno Udrihs un Manu Džinobili.

"Bucks" ar 43 uzvarām 68 mačos ieņem trešo vietu Austrumu konferencē, bet "Spurs" ar 33 panākumiem 68 dueļos ir desmitā Rietumos.

Milvoki vienība nākamajā spēlē otrdien mājās tiksies ar Orlando "Magic".

NBA pamatturnīrā komandas aizvadīs 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.