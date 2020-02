Bertāns ar 20 punktiem palīdz 'Wizards' uzvarēt 'Mavericks'; Porziņģis gūst 11 punktus

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns piektdien, 7. februārī, guva 20 punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru pār Dalasas "Mavericks" komandu, kuras sastāvā Kristaps Porziņgis guva 11 punktus.

Spēles pēdējās 1,8 sekundēs laukumā atradās arī otrs "Wizards" latviešu basketbolists Anžejs Pasečņiks, un šī kļuva par pirmo NBA spēli, kad vienā spēlē laukumā pabija trīs latviešu basketbolisti.

"Wizards" savā laukumā pārspēja "Mavericks" ar rezultātu 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25).

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 13 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, piecus no deviņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, un četras reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 13 punktiem vairāk nekā ielaida.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 21 minūti un 16 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no trim divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un piecas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par trim punktiem mazāk nekā ielaida.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 29 punktiem bija Bredlijs Bīls, kurš arī izcīnīja piecas bumbas zem groziem un veica astoņas rezultatīvas piespēles. Visvairāk bumbu zem groziem – astoņas – izcīnīja Bertāns.

"Mavericks" vienībā 20 punktus guva Sets Karijs, kurš arī izcīnīja trīs bumbas zem groziem un veica trīs rezultatīvas piespēles. Visvairāk bumbu zem groziem – deviņas – izcīnīja Bertāns.

"Wizards" ar 18 uzvarām 50 spēlēs ieņem devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Mavericks" ar 31 uzvaru 52 spēlēs ir septītajā vietā Rietumu konferencē.