Bertāns cenšas būt piesardzīgs, jo 'ar muskuļiem nav joka lieta'

Pēc gūtās ikra muskuļa traumas Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns cenšas būt piesardzīgs, jo šādi savainojumi var ietekmēt visu atlikušo sezonu, pēc uzvaras trešdienas spēlē teica Vašingtonas "Wizards" spēlētājs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka Dāvis Bertāns trešdien guva 22 punktus NBA regulārā čempionāta spēlē un palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru. "Wizards" viesos ar rezultātu 131:116 (34:33, 39:27, 27:30, 31:26) pārspēja Orlando "Magic", pārtraucot četru zaudēto spēļu sēriju.

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 19 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 11 tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva vienu kļūdu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 11 punktiem vairāk nekā ielaida.

"Aizsardzībā pieļāvām lērums kļūdu. Šajā aspektā noteikti varējām nospēlēt labāk," pēc spēles teica Bertāns. "Domāju, ka šī spēle no pārējām atšķīrās ar to, ka mēs izpildījām metienus, ko vēlējāmies paši, nevis tos piespieda izdarīt pretinieki. Daudzi no mums metienus izdarīja ar lielāku pārliecība, kas arī nesa cerēto rezultātu."

Bertāns 18.martā atsvaidzināja labās kājas ikra muskuļa savainojumu un kopš tā laika nebija piedalījies septiņos mačos pēc kārtas. Pēcspēles preses konferencē viņš atklāja, ka ikra muskulis jau jūtas krietni labāk.

"Jūtos labāk, tomēr aizvien laukumā drīkstu pavadīt ierobežotu laiku. Cenšos būt piesardzīgs, jo ar muskuļiem nav joka lieta," pauda Bertāns. "Kopumā jūtos labi, jo divas nedēļas varēju veltīt darbam ar savu ķermeni un prātu."

"Pirmo nedēļu vairāk pavadīju svaru zālē un izturības tipa treniņos. Otrajā nedēļā slodzes apjoms jau tika palielināts, kā rezultātā varēju izpildīt skriešanas vingrinājumus zālē. Domāju, ka šis periods bija ļoti nozīmīgs manam ķermenim, jo uz brīdi varēju paiet nostāk no basketbola," teica Latvijas basketbolists.

Nākamo spēli "Wizards" piektdien aizvadīs pret Goldensteitas "Warriors".

"Wizards" ar 18 uzvarām 50 spēlēs ieņem 13.vietu Austrumu konferencē.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.