Bertāns debitē NBA ar sešām nospēlētām minūtēm

Debiju Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) svētdien piedzīvojis Latvijas izlases aizsargs Dairis Bertāns, kurš atzīmējās ar sešām nospēlētām minūtēm Ņūorleānas "Pelicans" zaudējumā (116:128) pret Atlantas "Hawks" komandu.

Latvietis laukumā nāca otrās ceturtdaļas vidusdaļā. Bertāns atzīmējās ar rezultatīvu piespēli, asistējot komandas biedram Frenkam Džeksonam precīzā tālmetienā, kā arī netrāpīja savu vienīgo metienu, pēc dribla un Entonija Deivisa aizsega izpildot tālu pustālo raidījumu.

Aizsargs vienreiz arī pārkāpa noteikumus, neatļauti kavējot Kevinu Herteru, kurš pie tam šajā epizodē guva divus punktus. Rūjienieša nospēlēto sešu minūšu laikā "Pelicans" pretiniekiem piekāpās ar četru punktu deficītu.

Ļoti rezultatīvajā spēlē mājinieki no Atlantas triumfēja ar 128:116. "Hawks" labā naskākais punktu guvējs bija latvieša pārdarītājs Herters, kurš izcēlās ar 27 punktiem, bet Džonam Kolinsam 23 punkti un 10 atlēkušās bumbas.

Savukārt viesu rindās pa 23 punktiem Frenkam Džeksonam un Džuliusam Randlam, kamēr Elfrids Peitons izcēlās ar "triple double" - 15 punkti, 10 atlēkušās bumbas un 10 rezultatīvas piespēles.

