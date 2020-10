Bertāns gandrīz izrauj papildlaiku Eirolīgas pirmajā spēlē

Latvijas basketbolisti Dairis Bertāns un Jānis Timma piektdien guva attiecīgi 14 un deviņus punktus ULEB Eirolīgas pirmās kārtas spēlē, taču ar to nebija gana, lai Maskavas apgabala "Himki" komanda svinētu uzvaru.

Maskavieši savā laukumā ar rezultātu 76:78 (17:24, 22:17, 23:18, 14:19) piekāpās Grieķijas klubam Atēnu "Panathinaikos Opap".

Bertāns 27 sekundes pirms finālsvilpes realizēja tālmetienu, panākot rezultātu 76:78. Viņš arī uzņēmās iniciatīvu pēdējā uzbrukumā, kad pēdējā sekundē izpildīja sarežģītu divpunktu metienu no laukuma stūra, kas gan savu mērķi nesasniedza.

Timma sešarpus minūtes pirms pamatlaika beigām pie rezultāta 67:65 dabūja savu piekto piezīmi, kā dēļ dueli noslēdza priekšlaicīgi.

Bertāns šajā duelī laukumā pavadīja 25 minūtes un 50 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, viena piezīme, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 12 efektivitātes koeficienta punkti.



Tikmēr Timma laukumā pavadītajās 20 minūtēs un deviņās sekundēs grozā raidīja savu vienīgo divpunktu metienu, vienu no diviem tālmetieniem un visus četrus "sodiņus". Krāslavietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas, pieļāva vienu kļūdu, iekrāja piecas piezīmes un izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus, arī tiekot pie 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Par Bertānu "Himki" komandā vairāk punktu guva tikai Devins Bukers, kuram bija 15 punkti un septiņas atlēkušās bumbas. Maskaviešiem šajā mačā nevarēja palīdzēt komandas līderis Aleksejs Šveds.

Pretiniekiem ar 16 punktiem un astoņām bumbām zem groziem atzīmējās Jannis Papapetru.

Jau ziņots, ka Rolands Šmits ceturtdien guva divus punktus, kamēr viņa pārstāvētā "Barcelona" mājās ar 76:66 pārspēja Maskavas CSKA, kuras pieteikumā savainojuma dēļ nebija Jāņa Strēlnieka. Citā mačā Vilērbānas ASVEL bez Riharda Lomaža sastāvā viesos piekāpās "Valencia" ar 63:65.

Vēl vienā mačā sacensības ar uzvaru viesos sāka Kauņas "Žalgiris", kas pēdējā ceturtdaļā izrāva uzvaru Pirejā pret "Olympiacos" – 68:67. Citās spēlēs Telavivas "Maccabi FOX" mājās ar 80:73 uzveica Berlīnes "Alba", bet Sanktpēterburgas "Zeņit" viesos ar 73:69 apspēlēja Stambulas "Anadolu Efes".

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Šogad čempione netika noskaidrota, turnīram noslēdzoties sešas kārtas pirms regulārā čempionāta beigām.