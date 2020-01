Bertāns gūst 24 punktus NBA mačā pret 'Heat'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē trešdien, 22. janvārī, Dāvis Bertāns guva 24 punktus, bet viņa pārstāvētā komanda Vašingtonas "Wizards" dramatiskā cīņā pagarinājumā ar 129:134 zaudēja Maiami "Heat".

Bertāns maču sāka uz "Wizards" rezervistu soliņa, spēlē iesaistījās tikai pirmās ceturtdaļas vidū, bet jau pirmajās sešās nospēlētās minūtēs guva 10 punktus. Visā mačā rūjienietis nospēlēja 31:51 minūtes, realizēja četrus no 12 tālmetieniem, četrus no sešiem divpunktu metieniem, kā arī četrus no pieciem soda metieniem. Viņa kontā arī četras rezultatīvas piespēles, izcīnīta viena atlēkusī bumba un pārtverta viena pretinieku piespēle.

Otrs Latvijas basketbolists "Wizards" rindās Anžejs Pasečņiks traumas dēļ mačā nepiedalījās.

Praktiski visu maču vadībā atradās "Heat" komanda, kurai pirmajā puslaikā bija pat vairāk nekā 20 punktu pārsvars. "Wizards" spēja atspēlēties un mača galotnē izvirzīties vadībā, tomēr Džeimss Džonsons ar tālmetienu 35,7 sekundes pirms pamatlaika beigām palīdzēja "Heat" izlīdzināt rezultātu 118:118. Pagarinājumā Maiami basketbolisti jau sākumā izvirzījās vadībā un šoreiz to neatdeva, svinot uzvaru ar 134:129.

Uzvarētājiem 25 punktus guva Tailers Hero, Džimijs Batlers guva 24 punktus, izdarīja desmit rezultatīvas piespēles un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, bet Gorans Dragičs izcēlās ar 22 punktiem, 10 rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām. "Wizards" rindās rezultatīvākais ar 38 punktiem bija Bredlijs Bīls, kuram arī deviņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles, bet Bertāns ar 24 punktiem bija otrs rezultatīvākais Vašingtonas komandā.