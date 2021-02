Bertāns: kad metieni krīt, tad aizsardzība daudz nevar līdzēt

Kad metieni krīt iekšā, tad aizsargi daudz neko nevar līdzēt, pēc "ugunīgās" nakts, labojot Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) karjeras rekordu, Ziemeļamerikas medijiem izteicās Vašingtonas "Wizards" latvietis Dāvis Bertāns.

Bertāns trešdien NBA spēlē realizēja deviņus no 11 tālmetieniem, guva 35 punktus, kas ir viņa NBA karjeras rezultativitātes rekords, un palīdzēja "Wizards" ar 130:128 pieveikt Denveras "Nuggets".

"Kad iekrita pirmie metieni, viņi (komandas biedri) arvien vairāk meklēja mani (uzbrukuma noslēgumam), izspēlēja vairākas kombinācijas uz mani, un es to izmantoju. Mani metieni krita iekšā, un šādos brīžos aizsardzība neko daudz nevar palīdzēt," sacīja Bertāns.

Lai gan uzvaru "Wizards" ar diviem soda metieniem 0,1 sekundi pirms spēles beigām nodrošināja Bredlijs Bīls, "Nuggets" galvenais treneris pēc mača par galveno "kapraci" nosauca Bertānu. "Bertāns mūs "nogalināja". Viņš iznāca no soliņa un realizēja deviņus no 11 tālmetieniem, gūstot 35 punktus. Viņš nav no tiem puišiem, kuram var ļaut izdarīt 11 metienus no trīspunktu metiena līnijas."

Bertāns pirms sezonas noslēdza iespaidīgu jaunu līgumu ar "Wizards", bet šosezon tā pa īstam vēl nebija apliecinājis savas snaipera dotības. Pirms trešdienas mača Bertāns bija realizējis 34,9% tālmetienu, lai gan iepriekšējās divās sezonās viņš trejačus meta ar 42,9% un 42,4% precizitāti.

"Pēdējie mēneši bija kā elle. Mierīgi pa naktīm nevarēju pagulēt," rūjienietis neslēpa, ka pats pardzīvo par neveiksmēm. "Manas pozīcijas spēlētājs var vainot tikai sevi. Pēc spēlēm tu domā, ko varēji izdarīt labāk vai kā labāk palīdzēt komandai. Manā gadījumā tas ir vienkārši – jāmet iekšā."

"Wizards" galvenais treneris Skots Brūkss atgādina, ka Bertāns pirms sezonas praktiski nepiedalījās treniņnometnē, komandai pievienojās vēlāk, tad latvietim nācās izlaist vairākas nedēļas Covid-19 protokola dēļ, kas ietekmēja viņa fizisko un garīgo kondīciju. "Bet viņš atgriežas. Viņš tam tiks pāri. Viņš mentāli ir spēcīgs puisis. Jā, viņš netrāpa metienus, ko parasti iemet ar acīm ciet."

Pagājušajā sezonā viens no "Wizards" līderiem Bīls pēc piespēles atdošanas Bertānam ik pa laikam jau devās aizsardzībā ar gaisā paceltu roku un trīs pirkstiem, būdams pārliecināts par "latvešu lāzera" precīzo metienu. Arī tagad Bīls norāda, ka Bertāns ir neapturams šādos brīžos.

"Kad viņam spēle iet no rokas, kā šodien, tad atliek tikai viņu "barot". Pēc iespējas vairāk dodiet tikai viņam bumbu. Viņš trāpīs," saka Bīls.

Bertāns gan pēc "uguņošanas" nedaudz bija paškritisks. "Man bija sajūta, ka tie pāris trejači, kuri neiekrita, arī bija jātrāpa."

Bertāns pēdējās divās spēlēs realizējis 14 no 17 tālmetieniem. "Wizards" nākamo spēli aizvadīs svēydien no rīta pēc Latvijas laika, kad tiksies ar Portlendas "Trail Blazers". "Wizards" basetbolisti tagad ir guvuši trīs uzvaras pēc kārtas un četras pēdējās sešās spēlēs, kas ļāvis "izrāpties" no Austrumu konferences kopvērtējuma pēdējās vietas. Vašingtonas komanda ar deviņām uzvarām 26 spēlēs ieņem 13. vietu, bet kārotajā astotajā vietā, kas nodrošina dalību "play off", ar 13 uzvarām 28 spēlēs ir Šarlotas "Hornets".