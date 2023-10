Bertāns: kopš pirmās dienas 'Thunder' jūtu komandas biedru uzticību

Pēc debijas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Oklahomasitijas "Thunder" rindās latviešu uzbrucējs Dāvis Bertāns norādīja, ka jūt komandas biedru uzticību.

Jau vēstīts, ka savā pirmajā spēlē "Thunder" kreklā Bertāns guva 12 punktus, palīdzot Oklahomasitijas vienībai pieveikt savu bijušo komandu Sanantonio "Spurs" ar 122:121 (30:43, 44:38, 30:17, 18:23).

"Metējiem ir svarīgi, ka komandas biedri tev uzticas," pēc mača sacīja Bertāns. "Kopš pirmās dienas, kad esmu šeit, es jūtu viņu uzticību. Viņi zina, ka iemetīšu metienus. Tas ļoti palīdz. Jutu, ka visi mani meklēja. Man vienkārši ir jātrāpa."

❝The chemistry has been great, and everybody is playing for each other.❞ pic.twitter.com/z6ZefQctLe