Bertāns NBA izslēgšanas turnīru sāk ar uzvaru

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns sestdien guva piecus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē, palīdzēdams Sanantonio "Spurs" komandai izcīnīt uzvaru.

"Spurs" viesos ar rezultātu 101:96 (25:20, 34:31, 13:17, 29:28) pārspēja Denveras "Nuggets", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-0.

Bertāns šajā duelī laukumā pavadīja 16 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem.

Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, veica divas rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu un trīs reizes pārkāpa noteikumus. "Spurs" ar Bertānu laukumā iemeta par septiņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Spurs" komandā ar 18 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām izcēlās Demars Derouzens, bet 16 punkti bija Derikam Vaitam.

Mājiniekiem 20 punktus guva Gerijs Heriss, 17 punkti bija Džamalam Marejam, bet desmit punktus, 14 atlēkušās bumbas un 14 rezultatīvas piespēles iekrāja Nikola Jokičs.

"Spurs" vadībā bija no pirmās ceturtdaļas pēdējām minūtēm līdz pat mača finālsvilpei. Bertāns savus pirmos punktus guva ceturtās ceturtdaļas otrajā minūtē, kad realizēja divus no trim "sodiņiem" (77:73). Piecas minūtes pirms finālsvilpes viņš bija precīzs arī no spēles (93:87).

Trīsarpus minūtes pirms pamatlaika beigām Bertāns tika nomainīts, bet mača galvenie notikumi risinājās pāris minūtes vēlāk, kad Marejs "Spurs" pārsvaru samazināja līdz vienam punktam (97:96). Tiesa, tā bija pēdējā reize, kad "Nuggets" iekaroja viesu grozu, "Spurs" komandai izcīnot uzvaru.

Sērijas otrā spēle notiks otrdien turpat Denverā, bet pēc tam komandas dosies uz Sanantonio.

"Spurs" regulārajā čempionātā ieņēma septīto vietu Rietumu konferencē, kur "Nuggets" bija otrā.

Bertānam šis ir trešais NBA izslēgšanas turnīrs karjerā.