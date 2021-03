Bertāns NBA spēlē atjauno ikru muskuļa savainojumu

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva divus punktus Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē, palīdzēja Vašingtonas "Wizards" komandai izcīnīt uzvaru pār līgas līderi Jūtas"Jazz", taču bija spiests atstāt laukumu atjaunotā ikru muskuļa savainojuma dēļ.

"Wizards" savā laukumā ar rezultātu 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40) pārspēja NBA līdervienību Jūtas "Jazz".

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja trīs minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja vienīgo divpunktu metienu.

Tāpat viņš bloķēja vienu metienu un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par trim punktiem vairāk nekā ielaida.

Laukumā latviešu uzbrucējs devās uz maiņu četras minūtes un vienu sekundi pirms pirmās ceturtdaļas beigām un bija spiests pamest laukumu 26 sekundes pirms ceturtdaļas beigām pēc atsvaidzināta ikru muskuļa savainojuma, kas tika gūts pagājušās nedēļas nogalē.

Injury update: Davis Bertans (right calf) tightness is out the rest of tonight's #WizJazz.