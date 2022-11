Bertāns neiziet laukumā 'Mavericks' zaudējumā 'Raptors' komandai

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns sestdien palika uz rezervistu soliņa Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā viņa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" piedzīvoja zaudējumu.

Dalasieši iepriekšējās četrās savstarpējās spēlēs bija uzvarējuši Toronto "Raptors", bet šoreiz viesos zaudēja ar rezultātu 100:105 (29:24, 23:30, 21:27, 27:24).

Bertāns bija "Mavericks" pieteikumā, bet laukumā nedevās.

Viesiem Luka Dončičs guva 24 punktus, atdeva deviņas rezultatīvas piespēle un izcīnīja septiņas bumbas zem groziem, Dorianam Finnijam-Smitam bija 16 punkti, bet Spenseram Dinvidijam - 15 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles.

"Raptors" uzvarā celmlauzis bija Ogugua Anunobi, kurš guva 26 punktus, 12 no tiem ceturtajā ceturtdaļā, kā arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. 26 punktus guva arī Freds Vanvlīts, kurš pievienoja septiņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas, bet 22 punkti un 13 bumbas zem groziem bija Krisam Bušēram.

Dončičs pēc spēles uzsvēra, ka "Mavericks" komandai vajag būt tendētai uz uzbrukumu, arī situācijās, kad dalasiešu līderi sedz uzreiz divi pretinieki.

"Ja viņiem uz bumbu iet divi vai trīs spēlētāji, mums jābūt agresīviem. Jāiet uz grozu, jātriec no augšas, jāpiespēlē uz āru un jāuzticas saviem metieniem," secināja līgas rezultatīvākais spēlētājs Dončičs, kurš šajā duelī realizēja astoņus no 15 metieniem no spēles.

"Mavericks" pēc trīs zaudējumu sērijas ar deviņām uzvarām 18 spēlēs atkāpusies uz 11.vietu Rietumu konferencē. "Raptors" ar desmit panākumiem 19 cīņās ir septītā Austrumos.

Svētdien "Mavericks" izbraukumā cīnīsies ar Milvoki "Bucks".