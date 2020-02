Bertāns pagaidām pārlieku nedomā par NBA Zvaigžņu spēles tālmetienu konkursu

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns nebija pārāk pārsteigts par to, ka tika iekļauts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā, taču šobrīd viņš sevi pārlieku nenodarbina ar domām par to un gatavojas spēlēm, basketbolists atzina sarunā ar Ziemeļamerikas žurnālistiem.

"Es gaidīju, ka mani iekļaus dalībnieku sarakstā, tāpēc pārāk nereaģēju uz to. Ja netiktu iekļaut starp dalībniekiem, tad man būtu reakcija," žurnālistiem stāstīja Bertāns, kurš atzina, ka gatavosies tālmetienu konkursam, jo metieni šajās sacensībās atšķiras no tiem, kas tiek izdarīti spēlēs.

"Es cenšos par to nedomāt. Domāju tikai par to, kas notiek tagad un mēģinu nedomāt par to, kas būs rīt vai parīt. Mans darbs ir nākt uz treniņiem, saglabāt sportisko formu, lai būtu gatavs spēlēm un palīdzēt komandai," viņš uzsvēra.

Vašingtonas "Wizards" basketbolistam Bertānam konkurenci sastādīs Deimiens Lilards (Portlendas "Trail Blazers"), Badijs Hīlds (Sakramento "Kings"), Devonte Grems (Šarlotas "Hornets"), Dankans Robinsons (Maiami "Heat"), Trejs Jangs (Atlantas "Hawks"), Zeks Lavīns (Čikāgas "Bulls") un Džo Heriss (Bruklinas "Nets").

Bertāns sacīja, ka visi dalībnieki ir lieliski tālmetienu izpildītāji, un latvietim nešķiet, ka viņam būtu priekšrocības. Tāpat viņš arī atzina, ka viņš vienmēr ir pārliecināts par savām spējām trāpīt tālmetienus. Pirms sezonas treniņnometnē viņam izdevās trāpīt 47 tālmetienus pēc kārtas. "Man nekad nepietiek. Ja iemetu 47 tālmetienus pēc kārtas, tad domāju par to, ka man vajadzēja tikai trīs, lai tiktu līdz 50. Ja iemestu 65, tad man vajadzētu piecus līdz 70. Tā var turpināt," viņš stāstīja.