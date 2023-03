Bertāns paliek rezervē, Ērvinga un Dončiča duets sarūpē 'Mavericks' uzvaru

Latviešu basketbolists Dāvis Bertāns naktī uz trešdienu palika rezervē Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā, kurā Dalasas "Mavericks" svinēja uzvaru.

"Mavericks" ar Bertānu uz rezervistu soliņa savā laukumā ar 120:116 (34:31, 25:28, 28:27, 33:30) pārspēja Jūtas "Jazz" vienību.

Mājiniekiem 33 punktus guva Kairijs Ērvings, kuram arī astoņas rezultatīvas piespēles, 29 punktus iemeta Luka Dončičs, bet 24 - Tims Hārdavejs jaunākais, kamēr viesu rindās rezultatīvākais ar 33 punktiem bija Lauri Markanens.

Luka Doncic and Kyrie Irving have been putting on a show in their first 8 games together 🔥

Luka Kyrie

32.3 PPG 28.4 PPG

8.5 RPG 5.4 RPG

6.8 APG 6.8 APG

49.1 FG% 53.8 FG% pic.twitter.com/HaBEAeKgYe