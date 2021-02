Bertāns par veiksmīgo spēli: jau iesildīšanās laikā bija īstā sajūta

Dāvis Bertāns pēc pirmdien veiksmīgi aizvadītās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēles atzina, ka jau iesildīšanās laikā guvis pārliecību par gaidāmo metienu precizitāti, sarunā ar medijiem klāstīja uzbrucējs.

Ziņots, ka Vašingtonas "Wizards" ar rezultātu 131:119 mājās pieveica Hjūstonas "Rockets" komandu. Dāvis Bertāns trāpīja piecus no sešiem tālmetieniem, izceļoties ar 18 punktiem, bet "Rockets" rindās laukumā neizgāja Rodions Kurucs.

"Man jau, iesildoties pirms spēles, bija īstā sajūta," stāstīja Bertāns. "Pēdējās pāris nedēļas iesildīšanās laikā man metieni krīt grozā. Sākoties spēlei, vairs negāja tik labi. Taču šodien jutu, ka būs. Nezinu, kā to izskaidrot. Izlaižot bumbu no rokām, zināju, ka tā nonāks grozā."

Bertāns līdz šim bija vienā spēlē realizējis sešus no deviņiem tālmetieniem, gūstot 18 punktus pret "Suns" komandu, bet 83,3% procenti tālmetienos vienā spēlē ir viņa sezonas efektīvākais sniegums. Spēle pret "Suns" bija Vašingtonas komandas pēdējā spēle pirms piespiedu pauzes Covid-19 dēļ. Nākamajās desmit spēlēs līdz pirmdienas mačam Bertāns realizēja vien 29,9% tālmetienu.

"Vienmēr labi, ja visi – treneri un komandas biedri – uzticas, neskatoties uz to, vai trāpu metienus vai nē. Centos cīnīties un palīdzēt komandai jebkādā citā veidā. Ja tieku pie metieniem, izpildu tos, taču pārliecinos, ka palīdzu komandai abās laukuma pusēs," par precizitātes ziņā nesekmīgo spēļu nogriezni izteicās rūjienietis.

"Wizards" galvenais treneris Skots Brukss atzina, ka Bertāns beidzot pārvarējis grūtības pirmās ceturtdaļas beigās, kad basketbolists realizēja smagu tālmetienu, krītot prom no groza.

"Viņam to vajadzēja un mums to vajadzēja," noteica speciālists. "Mums jātrāpa metieni. Apmēram pēdējo 12 spēļu laikā mums tas nav sanācis. Patīkami, ka komanda trāpīja 40% tālmetienu. Domāju, ka mēs ar aptuveni tādu precizitāti esam spējīgi turpināt izpildīt metienus. Nozīmīgi, ka viņš realizēja piecus no sešiem trīspunktniekiem."

"Cerams, ka viņš tā turpinās. Viņš labi spēlējis pēdējos divos mačos. Vakar viņam bija astoņas atlēkušās bumbas, šodien – četras. Viņš bija aktīvs. Pērn jau vairākas reizes teicu, ka viņš nav tikai metējs. Esam apmierināti, ja viņš trāpa metienus, bet viņš prot arī paveikt citas lietas, kuras palīdz mums uzvarēt," domu noslēdza Brukss.

"Wizards" ar astoņām uzvarām 25 spēlēs ir 14. vietā Austrumu konferencē. Trešdien komanda mājās uzņems Denveras "Nuggets" basketbolistus.