Bertāns pēc debijas Dalasā saņem uzslavas no apskatniekiem, trenera un kluba īpašnieka

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pēc debijas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" rindās izpelnījies ne tikai basketbola apskatnieku un galvenā trenera, bet arī kluba īpašnieka atzinību.

Savā debijā Dalasas "Mavericks" rindās Bertāns otrdien laukumā bija nedaudz vairāk nekā 13 minūtes un guva 12 punktus, palīdzot izcīnīt uzvaru izbraukumā.

"Mavericks" vairākuma īpašnieks Marks Kjūbans portālam "DallasBasketball.com" paudis pārliecību, ka "Dāvis daudzus pārsteigs", vēsta izdevums "Sports Illustrated".

"Mēs veidojam daudz trīspunktu metienu no laukuma stūriem, un saistībā ar to Dāvja sniegumam vajadzētu būt patiešām labam," teica "Mavericks" īpašnieks, atgādinot, ka pat sliktā gadā Bertāns trāpa 57% no stūra metieniem un četros no pēdējiem gadiem viņa rezultativitāte metienos no stūra pārsniegusi 56%.

"Komanda, kas tikai cerēja dabūt jebko apmaiņā pret atbrīvošanos no [Kristapa] Porziņģa līguma, noteikti priecāsies arī tad, ja tas nebūs jauns ceļš uz panākumiem," pēc Bertāna pirmās spēles "Mavericks" rindās "Sports Illustrated" pauda piesardzīgu optimismu par viņa startu jaunajā komandā.

Pats Bertāns pēc spēles teica, ka tās laikā domājis tikai par spēles izbaudīšanu. "Es izbaudīju būšanu laukumā," viņš sacīja, piebilstot, ka visu komandu treneri pamatā no spēlētājiem prasa to, lai tad, kad sāk kustēties bumba, kustās arī spēlētāji. "Tas ir tik vienkārši," atzina rūjienietis.

"Ja esi nonācis stūrī, parasti met trīspunktnieku," spēles veiksmes pamatu paskaidrojis Bertāns.

"Mavericks" galvenais treneris Džeisons Kids pēc spēles sacīja, ka, viņaprāt, "Dāvis bija lielisks". "Domāju, ka viņam ir prieks spēlēt. Viņš kādu brīdi nav spēlējis. Viņam bija jānorauš zināma rūsa," piebilda treneris.

Viņš uzteica arī otru "Mavericks" jaunieguvumu maiņas darījumā ar Vašingtonas "Wizards" - aizsargu Spenseru Dinvidiju.

Dalasas kluba mājaslapā pēc otrdienas spēles secināts, ka "ir labi. Jaunpienācēji uzklāja galdu. Tad Maksi Klēbers un Džeilens Bransons dzīroja".

Šāds komentārs saistīts ar to, ka Bertāns sešus no saviem 12 punktiem spēlē guva trešās ceturtdaļas beigās, palīdzot komandai izvirzīties vadībā ar 81:78. Pēc tam Klēbers un Bransons aizvadīja lielisku pēdējo ceturtdaļu, vairs neatdodot vadības grožus Maiami "Heat" rokās.

Kad Porziņģis spēlēja "Mavericks", daudz tika runāts par viņa un komandas līdera slovēņu superzvaigznes Lukas Dončiča nesaskaņām laukumā un ārpus tā, tomēr, kā "tviterī" vēstī "DallasNews" reportiere Keilija Kaplena, Dončičs apliecinājis, ka Bertāns jau ir pievienojies Dalasas spēlētāju klubiņam, kuri runā serbu valodā. Tajā līdzās Dončičam ir Bobans Marjanovičs un Igors Kokoškovs.

Dončiča tēvs ir serbu izcelsmes, bet Bertāns divus gadus spēlējis Belgradas "Partizan" komandā. Divus gadus Bertāns pavadījis arī Ļubļanas "Olimpija" vienībā.

Basketbola apskatnieks Mortens Stigs Jensens atzina, ka "Dalasa ir nevainojama vieta, kur Bertānam atgūties. Viņam tiks dotas iespējas, viņam būs vairāki spēles veidotāji viņam blakus".

NBA reportieris Marks Šteins "tvītoja" īsi un kodolīgi: "Pasakains sākums Klēbera un Bertāna ērai."

"Mavericks" apskatnieks Izaks Heriss "tviterī" konstatēja faktu, ka Bertāns savā pirmajā spēlē jaunās komandas kreklā iemeta trīs tālmetienus, kamēr Porziņģim šosezon vismaz trīs precīzi tālmetieni bijuši tikai sešās spēlēs no 34.

Savukārt raidsabiedrības ESPN reportieris Tims Maknehons "tviterī" norādīja, ka Bertāns otrdienas spēlē guvis vairāk punktu nekā iepriekšējā komandā mēneša laikā.

Atzinību Bertāna spēlei izteikuši ne tikai ASV basketbola apskatnieki, bet arī Dalasas "Mavericks" fani, kas pret Porziņģi jau no paša sākuma nebija pārāk vēlīgi.

Jau vēstīts, ka Bertāns debitēja spēlē, kurā "Mavericks" viesos ar rezultātu 107:99 (23:28, 28:31, 30:19, 26:21) pārspēja Maiami "Heat", izcīnot piekto uzvaru pēdējās sešās spēlēs.

Bertāns laukumā bija 13 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā guva 12 punktus, realizējot vienu divu punktu metienu, trīs no septiņiem tālmetieniem un vienu soda metienu. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, sakrāja divas personīgās piezīmes un noslēdza maču ar +/- rādītāju +9.

Dalasas komandā Luka Dončičs izcēlās ar 21 punktu, desmit atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, bet 19 punktus pievienoja Džeilens Bransons.

"Mavericks" ar izcīnītām 34 uzvarām un 24 neveiksmēm Rietumu konferences turnīra tabulā ieņem piekto vietu, kamēr "Heat" ar 37 uzvarām 58 aizvadītās spēlēs Austrumu konferencē ir līdere.

Dalasas vienība nākamo spēli aizvadīs ceturtdien, izbraukumā tiekoties ar Ņūorleānas "Pelicans".

"Mavericks" pagājušajā nedēļā otro reizi trīs gadu laikā veica lielu maiņas darījumu, tajā iesaistot Porziņģi, šoreiz liepājnieku kopā ar otrās kārtas drafta izvēli aizmainot uz "Wizards", pretī saņemot Bertānu un Dinvidiju.

Pēdējās divās sezonās vidēji katrā guvis vairāk nekā 11 punktus, Bertāns šosezon Vašingtonas komandā spēlēja kā rezervists, vidēji spēlē gūstot 5,7 punktus 14,7 minūtēs.

Bertānam, kurš šosezon pelna 16 miljonus dolāru (14 miljoni eiro), līgums ir spēkā līdz 2025.gadam.